Yargıtay’da 2020 değişimi
ÖNÜMÜZDEKİ yıl Yargıtay’da büyük değişim yaşanacak. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de aralarında bulunduğu dokuz ceza dairesi başkanı 2020 yılı içinde yaş haddinden emekliye ayrılacak.
20 hukuk ve 20 ceza dairesinin bulunduğu Yargıtay’da, 2020 yılı içinde 65 yaşına girerek yasal yaş sınırından 9 yüksek mahkeme mensubu emekliye ayrılacak. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Şahbaz, 6. Ceza Dairesi Başkanı Erkan Öztürk, 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, 20. Ceza Dairesi Başkanı İmlettin Köklü, 5. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Buyurgan, 11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet Özgen 2020 yılında emekli olacak. 2021 yılının ilk ayında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet Kürtül ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdülhalik Yıldız da yaş haddinden emekli olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle