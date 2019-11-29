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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Yargıtay'a sözleşmeli personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

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Yargıtay'a sözleşmeli personel alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

Yargıtay Başkanlığı, farklı öğrenim düzeylerinden mezun, çeşitli branşlarda sözleşmeli personel alımı yapacak. Aralık ayında başlayacak başvuru süreci dört gün sürecek. Söz konusu alımlarda KPSS puanı baz alınacak. Peki, Yargıtay personel alımı başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 8, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 5 zabıt katibi, ortaöğrenim mezunu 57 destek personeli (hizmetli), alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip teknisyen pozisyonu için 2 sıhhi tesisat, 1 elektrik, 3 asansör, 3 soğutma ve iklimlendirme ile 1 mobilya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İşte, Yargıtay sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar...

Adaylar, başvurularını 9 Aralık Pazartesi gününden itibaren 13 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar "https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu" internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruda bulunacaklarda, 2018 yılı KPSS'nin belirtilen puan türlerinden en az 70 alması, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, başvurunun son günü olan 13 Aralık tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olması (doğum tarihi 13 Aralık 1984 ve sonrası olanlar), kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmemiş olması şartları aranacak.

Zabıt katipliği için başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacak. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri "www.yargitay.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacak.

Adayların aldıkları KPSS puanının yüzde 35'i, uygulama sınav puanının yüzde 35'i ve sözlü sınav puanının yüzde 30'u esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecek.

Sözleşmeli destek personeli (hizmetli) pozisyonu için KPSS puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözleşmeli teknisyen (sıhhi tesisat, elektrik, asansör, soğutma ve iklimlendirme, mobilya) pozisyonunda istihdam edileceklerin meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak. Bu pozisyon için başvuracak olanlar mesleklerine ilişkin teknik ve pratik bilgilerine yönelik uygulama sınavına katılacak. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava alınacak.

Sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan sözleşmeli zabıt katipleri, öğrenim durumu ve mesleki tecrübe yıllarına göre 3 bin 51 lira ile 3 bin 654 lira arasında brüt ücret alacak. Mesleki tecrübelerine göre sözleşmeli destek personelinin brüt ücreti 2 bin 961 lira ile 3 bin 95 lira arasında, sözleşmeli teknisyenlerin ise 3 bin 268 lira ile 3 bin 625 lira arasında değişecek. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecek.

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