Yargıtay’a 8 yeni üye
HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan sekiz Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Yeni Yargıtay üyelerinin tümünün erkek hâkim savcılar arasından seçilmesi dikkat çekti.
HSK kararına göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.
MÜSTEŞAR YARDIMCISI
2018 HSK kararnamesi ile eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı görevinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ömer Faruk Aydıner, yeni Yargıtay üyeleri arasında dikkat çeken isimlerden biri.
DARBE DAVASININ BAŞKANI
Yeni üyelerden Zikrullah Özbağ, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı dava ve diğer darbe davalarına bakmıştı.
KOZA-İPEK SAVCISI
Yargıtay’a üye seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Musa Yücel de o dönem yürüttüğü soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerince Koza Altın AŞ’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmişti. SPK uzmanları firari Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer İpek’in halka açık Koza Altın AŞ’nin iştirakı olarak İngiltere’de kurdukları Koza Limited adlı bir başka şirket kurduklarını belirlemişti. 2016’da Koza Altın’ın zarara uğratılması nedeniyle açılan davada Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, İpek kardeşlerin 60 milyon sterlini faiziyle birlikte Koza Altın İşletmeleri’ne ödemesine karar vermişti.
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