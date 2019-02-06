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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yargıtay’a 8 yeni üye

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Yargıtay’a 8 yeni üye

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan sekiz Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Yeni Yargıtay üyelerinin tümünün erkek hâkim savcılar arasından seçilmesi dikkat çekti.

HSK kararına göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

2018 HSK kararnamesi ile eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı görevinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ömer Faruk Aydıner, yeni Yargıtay üyeleri arasında dikkat çeken isimlerden biri.

DARBE DAVASININ BAŞKANI

Yeni üyelerden Zikrullah Özbağ, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı dava ve diğer darbe davalarına bakmıştı.

KOZA-İPEK SAVCISI

Yargıtay’a üye seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Musa Yücel de o dönem yürüttüğü soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerince Koza Altın AŞ’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmişti. SPK uzmanları firari Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer İpek’in halka açık Koza Altın AŞ’nin iştirakı olarak İngiltere’de kurdukları Koza Limited adlı bir başka şirket kurduklarını belirlemişti. 2016’da Koza Altın’ın zarara uğratılması nedeniyle açılan davada Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, İpek kardeşlerin 60 milyon sterlini faiziyle birlikte Koza Altın İşletmeleri’ne ödemesine karar vermişti.

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