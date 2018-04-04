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    Yargıtay: Zorla DNA testi yaptırılır

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    04.04.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    YARGITAY 2. Hukuk Dairesi, İstanbul’dan önüne gelen bir soybağının tespiti davasında izlenecek yolun nasıl olacağını belirledi.

    Yargıtay’ın babalık testine ilişkin son örnek kararı ışığında, “Babalık davasında DNA testi yaptırmak üzere kendisine davetiye çıkarılan davalı erkek gerekli kan ve doku örneklerini vermez ise bu incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verilmelidir” denildi. Yargıtay kararını Hürriyet’e değerlendiren emekli aile hakimi avukat Mustafa Karadağ şunları söyledi: “Bu davanın görülme yöntemi Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde düzenlenmiştir. Baba olduğu iddia edilen davalı erkek ile çocuk arasında soybağının kurulması için DNA tetkiki yapılmasına karar verilebilir. Davalı bu karara uymak zorundadır. Yargıtay bu kararıyla, yasanın uygulamasını daha katı bir hale getirmiştir. Karar ışığında baba olduğu iddia edilen kişinin bu teste mecbur bırakılacağını bilmesi gerekir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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