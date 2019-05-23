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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
23.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Yargıtay yazar Emrah Serbes'in cezasını onadı

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Yargıtay yazar Emrah Serbes'in cezasını onadı

YARGITAY 12'nci Ceza Dairesi'nce İzmir- Aydın yolunda, otomobiliyle arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişinin ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, onandı.

İzmir- Aydın yolunda önünde giden otomobile çarparak, aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

'ALKOLÜ İSPATLAYACAK DELİL YOK'

Yargıtay 12'nci Dairesi'nde pazartesi günü yapılan duruşmada sanık Emrah Serbes'in avukatı Ersan Şen, yerel mahkeme ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 4 yıl hapis cezasının 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verildiğini ve bu kararın, müvekkilinin alkollü olmasına dayandırıldığını savundu. Yargıtay 12'nci Dairesi'nin içtihatlarında 'bilinçli taksir' uygulanabilmesi için sanığın kanında 1.00 promil ve üzeri alkol çıkması gerektiğini söyleyen Şen, dosyada müvekkilinin alkollü olduğunu ispatlayacak maddi delil olmadığını ileri sürdü. Şen, "Müvekkilimin kazada kusurunu kabul ediyoruz; ancak verilecek ceza 'bilinçli taksir' değerlendirmesi yapılarak verilmemeli. Kararın bozulmasını talep ediyoruz" dedi.  

CEZA ONANDI

Yargıtay 12'nci Dairesi'nde bugün yapılan karar duruşmasında, avukatlar hazır bulundu. Önceki duruşmada taraf avukatlarının taleplerinin alındığını belirten mahkeme heyeti, kararını açıklayarak, sanık Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Emrah Serbes tutuklandı
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