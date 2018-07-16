Yargıtay ve Danıştay’a 112 yeni üye atandı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) dün Yargıtay’a 100, Danıştay’a da 12 olmak üzere yüksek yargıya 112 yeni üye seçti. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın İstanbul’da savcı olarak görev yapan kardeşi Sabri Yılmaz da Yargıtay üyeliğine getirildi.
YARGITAY’da 100, Danıştay’da da 16 yeni üyelik kadrosu, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) oluşturulmuştu. Bu üyelerin atanması için de 6 aylık süre şartı konulmuştu. Süre şartının bağlayıcılığı olmadığı değerlendirmesi yapan HSK Genel Kurulu, üye seçimini 24 Haziran seçimleri sonrasına bırakmıştı. 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum KHK’sıyla Adalet Müsteşarı’nın çıkıp yerine bakan yardımcısının üye olduğu Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimini dün tamamladı. HSK kararnamesinde dikkat çeken bazı isimler şöyle:
ERDOĞAN’A SUİKAST SAVCISI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’teki suikast girişimi iddianamesini yazan eski
Muğla Başsavcısı ve halen Yargıtay Savcısı olan Necip Topuz Yargıtay üyesi seçildi. Ankara’da Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı, Aytekin Canikli, Kozmik Oda soruşturmasında takipsizlik kararı veren Savcı Tekin Küçük, Ankara Savcısı Velihattin Eldemir Yargıtay üyesi oldu.
17 ARALIK HÂKİMİ
17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Reza Zarrab’ın adamı Abdullah Happani’nin aralarında bulunduğu 6 kişiyi tahliye eden, piyanist Fazıl Say’a Ömer Hayyam şiirini paylaştığı için 10 ay hapis cezası veren hâkim Hulusi Pur Yargıtay üyesi seçildi. Pur, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkan olarak görev yapıyordu.
Cumhuriyet gazetesi davasına bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da Yargıtay üyesi oldu.
Yargıtay’a seçilenler arasında KHK ile kapatılan Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkan Yardımcıları Mikail Özdemir, Rifat İnanç, Daire Başkanı Ertan Aydın, HSK Genel Sekreteri Mahmut Akgün, Genel Sekreter Yardımcısı Yakup Dokgöz, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Küçük’ün isimleri de yer aldı.
Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Ulukul, Yargıtay üyesi oldu. Ulukul, MHP’de muhaliflerin yaptığı olağanüstü kurultaydaki tüzük değişikliklerinin yürütmesini durduran hâkimdi.
6 BAŞSAVCI YARGITAY’A
Altı başsavcı da Yargıtay üyeliğine atandı. Bun isimler Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, Kastamonu Başsavcısı Bülent Kantarcı, Ankara Batı Başsavcısı Ergün Şahin, İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Malatya Başsavcısı Orhan Usta ve Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan oldu. Adil Öksüz Sincan Adliyesi’nde serbest bırakıldığında terör suçlarından sorumlu başsavcıvekili olarak görev yapan Şahin, daha sonra Ankara Adliyesi’ne başsavcıvekili olarak atanmıştı. Şahin, Öksüz’ün firarında ihmali olduğu gerekçesiyle bazı asker ve polislere dava açmıştı.
FETÖ İLE MÜCADELE TERFİLERİ
ATANANLARIN büyük çoğunluğunun FETÖ ile mücadelede öne çıkmış isimler olması dikkat çekti. FETÖ/PDY’ye ilişkin ana soruşturmayı yürüten ve Fetullah Gülen’in aralarında bulunduğu 73 kişiye dava açan Ankara Savcısı Serdar Coşkun, Yargıtay üyesi oldu. Yargı mensuplarının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi Savcısı Kenan Zeybek de Yargıtay’ya seçildi.
SADECE 3’Ü KADIN
HSK’nın Yargıtay’a atadığı 100 kişi arasında sadece bir kadın yer aldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) Daire Başkanı Berrin Aksoyak’ın tek kadın üye seçilmesi dikkat çekti. Danıştay’a ise iki kadın; Gülay Ölmez ve Şahnaz Gerek üye olarak seçildiler.
30 BÜROKRAT KÜRSÜYE
KARARNAMEYLE bakanlık bürokrasisi Yargıtay’a taşındı. Aralarında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır ve Personel Genel Müdürü Ahmet Kar’ın da bulunduğu üst düzey bürokratlardan 18’i Yargıtay üyesi yapıldı. Danıştay üyeliğine bakanlıktan 12 kişi atandı. Bunlardan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Yüksek Müşavir Kemal Açıkgöz, bakanlıktan geldi. 20’ye yakın ismin milliyetçi kadrolardan Yargıtay’a üye olarak seçildiği öğrenildi. Sosyal demokratlardan ise 8-10 ismin kararnamede olduğu belirtildi.
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