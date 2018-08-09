Yargıtay üyesinin polis oğluna takipsizlik
“FETÖ’den ihraçlar kurayla belirlensin” paylaşımıyla gündeme gelen Yargıtay Hukuk Daire üyesi Abdullah Yaman’ın, meslekten ihraç edilen polis oğlu Hasan Basri Yaman hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyetteki yapılanmasına yönelik 1100 polisle ilgili soruşturma başlattı. Polisler önce açığa alındı ardından da meslekten ihraç edildi. Onlardan biri de Yargıtay Hukuk Daire Üyesi Abdullah Yaman’ın oğlu Hasan Basri Yaman’dı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan Yaman, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu gelişmelerin ardından Yargıtay Hukuk Daire Üyesi Abdullah Yaman’ın, FETÖ ile mücadele konusunda ironi yaparak, “İhraçlar, kur’a çekilerek yapılsın” başlıklı bir yazıyı sosyal medya hesabında paylaşması gündem oldu. Yaman ayrıca halk arasında ‘Bekri Mustafa’ olarak bilinen hikâyeyle birlikte “Ölmeye değil de cenazemin Bekri Mustafalar tarafından kaldırılmasınadır isyanım” paylaşımında da bulundu.
Bu paylaşımdan üç gün sonra ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaman’ın meslekten ihraç edilen polis oğlu Hasan Basri Yaman hakkında takipsizlik kararı verdi.
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