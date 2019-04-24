Yargıtay ‘üyelik’ten değil ‘yardım’dan ceza istedi
YARGITAY, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Kobani şehrinde hücum yeleği ve silahlı halde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 3 kişiye verilen 6 yıl 3’er ay hapis cezasını bozdu. Yargıtay, üç kişiye üyelikten değil, örgüte yardım suçundan ceza verilmesini istedi.
İzmir’de yaşayan Süleyman G., Fazlı T. ve İsmail G., 2014 yılında Şanlıurfa Suruç’tan yasadışı yollarla Suriye’ye geçti. Terör örgütü PYD’nin kontrolü altında olan Kobani’ye geçen üç kişi, bir süre sonra İzmir Buca’ya döndü. Fazlı T. Kobani’de çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta, üç kişinin üzerilerinde hücum yeleği ve silah olduğu görülüyordu. Fazıl T., fotoğrafın altında, “Gerillalarla aynı çayı paylaştım. Hevallar (arkadaş) yatarken, nöbet tutmak bana nasip oldu. Ben hacı oldum yoldaş. Dünyanın en şanslı insanı benim” diye yazdı. Fotoğrafın yayınlanması üzerine üç kişi 24 Nisan 2015’te tutuklandı. Yaklaşık iki ay tutuklu kalan üç kişiye İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
6 YIL 3’ER AY HAPİS
Süleyman G., ifadesinde örgüt üyesi olmadıklarını, yalnızca hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirterek, “Silah üzerindeki amblemleri ve bayrakları görmedik” dedi. Fazıl T., ise “Oradakilere moral olsun diye gittik” dedi. İsmail G. de iki saat kalıp döndüklerini anlatarak, “Silahları hatıra amaçlı aldık ve sonra iade ettik” diye konuştu. Yargılama sonunda üç kişiye ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, sanıkların itirazı üzerine kararı bozdu. Kararda, sanıkların terör örgütü PKK’nın bir talimatı olmadan ve örgüte katılma iradesi göstermeden Kobani’ye gittikleri, örgüt üyelerinden aldıkları terör örgütü YPG amblemli silahlarla fotoğraf çektirdikten sonra Türkiye’ye döndükleri vurgulanarak şöyle devam edildi: “Terör örgütlerinin hiyerarşik yapısına dahil olduklarını gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içermeyen, ancak örgüt mensuplarına destek olmaktan ibaret eylemlerinin silahlı terör örgütüne yardım suçunu oluşturacağı...”
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