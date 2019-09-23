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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargıtay tecavüzcü Rıdvan’ı sordu... 2.5 yıldır nerede!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

F.H.E. adlı bir kadının İstanbul Beyoğlu’ndaki metruk bir binada iki kişinin tecavüzüne uğramasına ilişkin davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bozma talep etti. Başsavcılık yazısında, F.H.E.’yi sırtlayarak metruk binaya götüren kişi ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığına vurgu yapıldı.

GEÇ saatte çıktıkları işyerlerinden Beyoğlu’ndaki bir eğlence mekânına giden E.Y. (24) ile arkadaşı F.H.E. (24) 21 Ocak 2017’de sabah saat 07.30 sıralarında Balo Sokak’tan geçerken alkolün etkisi ile yürümekte güçlük çekti. İkili sokakta bulunan bir işyerinin önüne oturdu. Bu esnada soyadı belirlenemeyen Rıdvan isimli kişi sokağa geldi. F.H.E.’yi sırtlayan Rıdvan, genç kadını arkadaşı Engin Kayıran’ın (26) kaldığı Tarlabaşı Çukur Mahallesi’ndeki metruk binaya götürdü.

Baygın haldeki F.H.E.’ye bu binada önce Kayıran daha sonra Kayıran’ın arkadaşı Dursun Aydemir (31) tecavüz etti. Olaydan 3 gün sonra emniyete giderek başından geçenleri anlatan F.H.E., Kayıran ve Aydemir’in yakalanarak tutuklanmasını sağladı.

İKİ KİŞİYE HAPİS CEZASI

İki kişi hakkında yargılama yapılırken, olaya karıştığı belirtilen Rıdvan isimli kişi ise bulunamadı. İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, Engin Kayıran’a 24, Dursun Aydemir’e ise 20 yıl hapis cezası verdi. Karara sanık avukatları itiraz etti. İtirazı Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi değerlendirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hülya Eskiçırak, ağır ceza mahkemesince verilen kararın bozulması yönünde tebliğname hazırladı. Bozma talebinin gerekçesi olarak soruşturmaya ilişkin eksik araştırma yapılması gösterildi. Savcılık, F.H.E.’nin arkadaşı E.Y. ile F.H.E.’nin eski eşinin ifadelerinin alınmamasını bozma gerekçesi saydı. Savcılık ayrıca, soyadı belirlenemeyen Rıdvan isimli kişi ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığına vurgu yaptı.

GÖRÜNTÜLER NET

Davacı F.H.E.’nin avukatı Binnur Açış, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası, üzerinden 2.5 yıl geçen olayda firari kişinin yakalanması için etkin soruşturma yapılmasını beklediklerini kaydetti. Avukat Binnur Açış “İlk İfade tutanaklarında firari şahıstan bahsedilmesine rağmen net bir şekilde görüntüler olduğu halde o şahıs hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Soruşturma baştan sona eksik ve hatalı yürütüldü. Bu aşamadan sonra daha etkin bir soruşturma yapılmasını umuyoruz” diye konuştu.

BEYOĞLU’NDA YARALADI SIRTLAYIP GÖTÜRDÜ

- OLAY 21 Ocak 2017 sabahı İstiklal Caddesi Balo Sokak’ta yaşanmıştı. Rıdvan, kendinden geçmiş haldeki F.H.E.’yi sırtlamış, E.Y. bu kişiye engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Rıdvan önce E.Y.’ye tekme atmış daha sonra bacağından bıçaklayarak yaralamıştı. E.Y. bacağındaki bıçak yarası nedeni ile olduğu yere yığılmıştı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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