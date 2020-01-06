Yargıtay o müebbeti bozdu

Tokat Almus’taki Kurtuluş Mahallesi’nin muhtarı Abdullah Melih Barış (39), 30 Ocak 2016’da İstanbul’a gelerek kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Nurcan Arslan’ı (40) kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Nurcan’ın katili Barış, Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Görülen son duruşmada son sözü sorulan sanık “Ben etrafı tarafından sevilen ve oy almış bir muhtarım. Nurcan’ın üzerime çok gelmesi hakaret ve tehditler savurması üzerine kendimi kaybettim. Çok pişmanım” dedi.

Yargılama sonunda sanığı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın duruşmadaki hali ve hapis cezasının geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme, ruhsatsız silah taşıma suçundan da sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve bin TL adli para cezası verdi.

Arslan’ın ailesi sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek karara itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanığın maktul ile aralarında çıkan tartışma sırasında maktulün kendisiyle gelmek istememesi üzerine maktule anlık gelişen kast ile ateş ettiğini belirtti. Olayda sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı, oluşan şüpheli durumun sanığın lehine yorumlanması gerektiği, bu nedenle sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yanılgılı ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu belirtilerek bozma kararı verildi.