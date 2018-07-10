Yargıtay: Kim takarsa taksın, takılar gelinin

ORTAK İÇTİHAT

Yargıtay’ın 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” diye karar verdi. Ortak içtihat ışığında, boşanma halinde, kadına ya da erkeğe, kayınvalide, hala, dayı kim takarsa taksın, bilezik, kolye, küpe, altın gibi “ziynet” eşyaları da nakit “takı paraları” da kadına verilecek.

Ortak içtihatı paylaşan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Düğünde takılan ‘ziynet eşyası’ ve ‘takı paraları’ hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına ait sayılır. Yargıtay 2, 3, 6, 8. Hukuk ve HGK ortak içtihadı” değerlendirmesi yaptı.

KARARLAR DEĞİŞTİ

Aile mahkemelerinde bir süredir boşanma aşamasında açılan ziynet eşyaları ve takı paralarının iadesi davalarında, “Takı kime takılmışsa onundur. Kocaya takılmışsa, kocanındır” şeklinde kararlar çıkıyordu. Yargıtay’ın eski kararında, erkeğe takılan takılar erkeğin “kişisel malı”, kadına takılanlar da kadının “kişisel malı” sayılıyordu. Son olarak, Bursa’da boşandığı eski eşine dava açan bir kadın, düğün merasiminde takılan altınların kendisine iade edilmesini istedi ancak mahkeme bu eski kararlar ışığında kısmen kabul etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi temyizde, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına “bağışlanmış” sayılacağına karar verdi ve “kadına aittir” kararına vardı.



