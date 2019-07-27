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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargıtay kararı: Masadakiler keçiden ne anlar

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Yargıtay kararı: Masadakiler keçiden ne anlar

Kaybettiği keçisine araba çarpan çiftçi Fahrettin Kündü’ye ‘taksirle yaralamak’tan verilen 8.5 ay hapis cezası Yargıtay’dan döndü. Keçilerin doğası gereği tek başına otlatılamayacağını vurgulayan Yargıtay Başsavcılığı, keçi sahiplerinin yaşam tarzı hakkında bilgisi olmayan kişilerin ‘kusurlu’ raporu yazmasını eleştirdi.

ANTALYA Korkuteli’nde çiftçilik yapan Fahrettin Kündü (49), 2012’nin eylül ayında keçisini kaybetti. Kündü, 9 gün boyunca keçisini aradı. Ancak bulamadı. 10 Eylül’de karayoluna çıkan kayıp keçiye çarpan bir araç takla attı. Araçtaki iki kişi yaralandı. Jandarma, kulağındaki küpe numarasından (07-1578382) keçinin Kündü’ye ait olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Kündü, keçisinin 9 gündür kayıp olduğunu, aradığını ancak bulamadığını anlattı, şahit de dinletti. Soruşturma neticesinde keçinin yola çıkmasından sorumlu tutulan Kündü hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

‘BENİM KUSURUM YOK’

Hâkim karşısına çıkan Kündü, kendini şöyle savundu: “100’e yakın keçim vardı. Keçinin birinin kaybolduğunu fark ettim, aradım ancak bulamadım. O gün keçi sürüsünü bir keçi eksik eve götürdüm. Bu keçi hastaydı. Sürüden geri kalmış, iğne yapılmıştı. Daha sonraki günler aramama rağmen bulamadım. 9 gün sonra da o keçi nedeniyle kaza olmuş. Olay tarihinde sürünün başında oğlum Aydın Osman Kündü vardı. Benim kusurum yok. Müştekilerin zararını da gidermem. Asıl onlar benim hayvanımın parasını versinler. Keçim 20 kilodur, küçüktür. Keçiye çarparak takla atılmaz.”

Yargıtay kararı: Masadakiler keçiden ne anlar


‘KEÇİ SAHİBİ SORUMLU’

Davada önce Adli Tıp Kurumu’ndan bilirkişi raporu alındı. Keçinin ‘bölünmüş yola çıkıp otomobilin seyir güvenliğini bozduğu’, çiftçinin ‘asli kusurlu’ olduğu belirtildi. Yaralananlar ise ‘kusursuz’ sayıldı. Kündü, yaralananların alkollü olduğunu belirterek hem olay yeri keşif raporunu hem de Adli Tıp Raporu’na itiraz etti. Dosya için İTÜ’nün Ulaştırma Anabilim Dalı’nda görevli iki profesör ve bir doçentten oluşan yüksek mühendisler yeni bir bilirkişi raporu hazırladı. Bu raporda da Kündü’ye ait keçinin ‘kontrolsüz olarak taşıt yoluna girdiği’ belirtilerek keçinin bu fiilinin ‘olayda asli derecede etkili olduğu’ anlatıldı. Ayrıca, keçinin kayıp olmasının da ‘keçinin davranışının olaydaki rolünü ortadan kaldırmayacağı’ vurgulandı. Ancak yaralananların da alkollü ve hızlı gittikleri belirtilerek ‘tali kusurlu’ oldukları ifade edildi. Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonunda Kündü, 5 Şubat 2015’te 8.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazadaki aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Kündü’nün itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, keçilerin doğası gereği tek başına otlatılmasının ve başıboş bırakılmasının mümkün olmadığını belirtti. Başsavcılık ‘Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nde sürekli masada çalışan mühendis ve doktor veya İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan, hayvancılıkla ve keçiler ile keçi sahiplerinin sosyal hayatları ve yaşam tarzına ilişkin hiçbir ilgisi ve bilgisi bulunmayan kişilerin kusur raporu vermesinin hakkaniyete uygun olmadığı’nı ifade etti.

‘VETERİNERLER OLMALI’

Savcılık, bilirkişi heyetinin yörede hayvancılıkla ilgilenen, keçiler ve keçi sahiplerinin sosyal yaşamlarını bilen, ileri gelen köylülerden ve veterinerlerden oluşması gerektiğini belirtti. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi ise 9 gündür kayıp olan keçiden sahibinin sorumlu tutulamayacağını vurgulayarak verilen cezayı bozdu.

‘7 YILDIR UĞRAŞIYORUM’

- DAVANIN ardından Hürriyet’e konuşan Kündü, “Bir keçi yüzünden perişan oldum. Hastaydı, sürüden geri kalıp kaybolmuş. Benim ne suçum var? Geç gelen adalet adalet değildir. 7 yıldır hacizlerle, icralarla uğraşıyorum. O sürüden de geriye çok az keçi kaldı” dedi.

 

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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