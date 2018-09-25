Yargıtay kararı: 'Kuma cezası' az
Erzurum’da 6 yıl önce üzerine kuma getirildiği için 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayan Netice Barçın'ın (28) ölümüyle ilgili 'eziyet' suçundan eşi Kamil Barçın'a (35) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından az bulundu.
Kararı bozan Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, bu suçtan cezanın arttırılmasını, eşinin evden çıkmasına izin vermeyen Barçın'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da cezalandırılmasını istedi.
Sanığın eşi ile yaşadığı ortak konutlarına, gayrimeşru ilişki yaşadığı Esengül N.'yi getirip birlikte yaşamaya zorladığına değinen Yargıtay, "Netice'nin sanık tarafından darp edilmesi, evden çıkmasına izin verilmemesi gibi nedenlerden dolayı düşürüldüğü bu onur kırıcı duruma daha fazla dayanamayarak hayatına son verdiği olayda, sanık hakkında üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerekirdi” dedi.
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