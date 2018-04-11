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    Yargıtay kararı: Boşanmış anne soyadını çocuğa verebilir

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    11.04.2018 - 22:36 | Son Güncelleme:

    Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üç yıl önce verdiği ihlal kararına uydu ve “Boşanmış anne çocuğuna kendi soyadını verebilir” dedi.

    Yargıtay kararı: Boşanmış anne soyadını çocuğa verebilirYargıtay temyize gelen bir annenin davasında, “Boşanmış kadın velayeti kendisine verilmiş olan çocuğuna kendi soyadını verilmesini velayet hakkına dayanarak Aile Mahkemesinden isteyebilir” kararı verdi. Yargıtay’ın 9 Nisan tarihli bu örnek kararı ışığında, boşanmış anneler, aile mahkemesine dava açarak velayetleri altındaki çocuklarına kendi soyadlarının verilmesini talep edebilecekler.

    AYM’nin ve Yargıtay’ın bağlayıcı “örnek” kararları ışığında da mahkemeler de artık bu talepleri kabul yönünde karar verecekler. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan kararla ilgili Hürriyet’e, şu değerlendirmeyi yaptı: “9 Nisan tarihli bu kararımızla Anayasa Mahkemesi’nin emsal hak ihlali kararlarına Dairemizce uyulmuş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi ilk kez 2015’te bu kararı verdi. Bu süreçte yerel mahkemelerce kararlar verildi.”

    İŞTE AYM GEREKÇESİ
    AYM’nin 2015 tarihli kararında, eşlerin, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumda oldukları, erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete göre ayrım yapılması sonucunu doğuracağı, bunun da Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı.

    Etiketler: Boşanma , soyadı , gazetehaberleri , gündem
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