Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek
GeriGündem Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
20.05.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

İzmir - Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi, Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapıldı. Tarafların taleplerini alan yüksek mahkeme heyeti, kararını 23 Mayıs'ta verecek.

Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapılan duruşmaya, kazada yaşamını yitiren Nilgün- Ayhan Özçelik çiftinin oğlu Ahmet Mert Özçelik, avukatları Mustafa Tırtıl ve Burcu Ece Güler ile sanık Emrah Serbes'in avukatları Ersan Şen ve Filiz Demirbüken katıldı. Sanık Serbes'in avukatı Ersan Şen, yerel mahkeme ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 4 yıl hapis cezasının 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar müvekkilimin alkollü olmasına dayandırıldı. Yargıtay 12'nci Dairesi'nin içtihatlarında 'bilinçli taksir' uygulanabilmesi için sanığın kanında 1 promil ve üzeri alkol çıkması gerekiyor. Kaza anında alkollü olduğu ise 2 sağlık görevlisinin beyanlarına göre dayandırılıyor. Görevliler 'Ağzından alkol kokusu geliyordu' diyor. Oysa müvekkilime kazadan 26 saat sonra test yapılıyor. Bu teste göre alkol oranı 1,25 promil. Aldığımız bilimsel raporlarda bu sonuca göre, müvekkilimin kaza anında kanında bulunması gereken alkol oranı 6,25 promil. Bu da mümkün değil; çünkü 4,00 promilin üzeri koma durumu. Yani dosyada müvekkilimin alkollü olduğunu ispatlayacak maddi bir delil bulunmuyor. Bu da bize Emrah Serbes'in kazadan önce değil kaza sonrası alkol aldığını gösteriyor."

KARARIN BOZULMASINI İSTEDİ

Ersan Şen, ayrıca hız konusunda da tam anlamıyla tespit yapılmadığını, müvekkilinin beyanında 130 kilometre hızla gittiğini belirttiğini, bu hızın otoyolda normal olduğunu savundu. Şen, "Müvekkilimin kazada kusurunu kabul ediyoruz; ancak verilecek ceza 'bilinçli taksir' değerlendirmesi yapılarak verilmemeli. Kararın bozulmasını talep ediyoruz" dedi.

'RAPORLAR SANIĞIN ALKOL BAĞIMLISI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Mustafa Tırtıl ise sanığın kaza sonrası aracı kendisinin kullanmadığını söylemesi üzerine alkol testinin yapılmadığını belirterek, "Emrah Serbes yakalanacağını anlayınca gelip teslim oluyor. Bu nedenle alkol testi yapılmıyor. Araçta 1 adet viski ve 2 adet bira şişesi bulunuyor. Bunlar da Serbes'in DNA'sında tespit ediliyor. Sanık ve kaza sonrası suçu üstelenen Kenan Doğru'nun mahkemedeki ifadeleri çelişkilerle dolu. Ayrıca hastane kayıtlarında Serbes'in 'alkol kullanım bozukluğu' nedeniyle aralıklarla tedavi gördüğü ortada. Bu kayıtlar, sanığın alkol bağımlısı olduğunu gösteriyor. Ambulans görevlileri ve dosyada tanık olarak dinlenen polis memurları da Serbes'in alkollü olduğunu beyan ediyor" diye konuştu.

'160- 170 KİLOMETRE HIZLA GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ'

Avukat Burcu Ece Güler ise alkol testi yapılmamasının, sanığın yalan beyanından kaynaklandığını, sanık avukatının kaza anında alkol oranının belli olmaması nedeniyle 'Şüpheden sanık yararlanır' tezine katılmadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sanık alkollü olduğu için aracı kullanmadığını söylüyor. Burada test yapılmaması sanığın görevlileri aldatmasından kaynaklanıyor. Biz bu konuda her ne kadar aldatılmış olsalar da alkol testi yapmayan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Öte yandan sanık, bir polis memuruna hızının 160- 170 kilometre olduğunu söylemiş. Bu konuda da çelişkili ifadeleri var. Aracının 207 metre savrulması da hızlı olduğunu gösteriyor. Biz 'bilinçli taksir' yönünden üst sınırdan ceza verilip bunun da yarı oranında artırılmasını talep ediyoruz. Yüksek mahkeme aksi görüşte ise yerel mahkemenin kararının onanmasını talep ediyoruz."

'USUL' TARTIŞMASI

Müşteki avukatlarının ardından sanık avukatı Ersan Şen, tekrar söz almak istedi; ancak Heyet Başkanı Ahmet Er, ilgili yasa gereği son sözün sanığa verildiğini, bu nedenle Şen'e tekrar söz verilmeyeceğini söyledi. Şen ile Er arasındaki tartışma, tutanağa geçilirken, Şen'in itirazı, kabul edilmedi.

Yüksek mahkeme, dosyanın incelenmesinin ardından, kararın 23 Mayıs'ta açıklanacağını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! 249 gözaltı kararı

İlk ve ortada da sistem değişecek

Hamile kadını otomobilden attı

Sararların dehşet gecesi: Kasada ne varsa alıp gittiler