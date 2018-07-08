'Yargıtay derhal tahliye etmeli'

24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilen CHP’li Enis Berberoğlu’nun tahliye talebi konusunda gözler Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne çevrildi. Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne sundukları dilekçede, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilen müvekkillerinin yasama dokunulmazlığını tekrar kazandığını; hukuki statüsünün değişmesi ve dokunulmazlığı nedeniyle tahliyesi ile hakkındaki yargılamanın durdurulmasını talep etmişlerdi. Yargıtay başvuruyu henüz karara bağlamadı ve önümüzdeki haftaya kaldı.



Ankara Barosu avukatlarından Ömer Lütfü Avşar Hürriyet’e yaptığı açıklamada Berberoğlu’nun hukuki statüsünün değiştiğini ve yeniden milletvekili seçilerek Anayasa’nın 83. maddesine göre yasama dokunulmazlığı kazandığını söyledi. Avşar, “Berberoğlu’nun dokunulmazlık kazanmadığını savunmak Anayasa’nın 10. maddesi kapsamında kalan eşitlik ilkesine aykırıdır. 83. madde uyarınca derhal tahliyesi ve yargılamanın durdurulması gerekmektedir” dedi.