Yargıtay çocuk döven annenin cezasını az buldu

ANNE: YARAMAZLIK YAPTI

Sanık anne D.Ç. yargılama sırasında, küçük çocuğa yaramazlık yaptığı için hafifçe vurduğunu öne sürdü ve kasten yaralama suçlamasını reddetti. D.Ç., yaraların mağdurun kardeşleriyle kavgası ve komşu çocukları tarafından darp edildiği sırada olduğunu, vücudundaki yanık izlerinin ise sobaya çarpması sonucu oluştuğunu öne sürdü. Baba ise olaya dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

YARGITAY BOZDU

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi 23 Şubat 2017’de sanık anneye alt sınırdan altı ay hapis cezası verdi. Yargıtay temyizde, Adli Tıp raporu ışığında, mahkemenin iki tanığı da dinleyerek çocuğa darp olayının süreklilik arz edip etmediğinin belirlenmesini ve buna göre sanık annenin hukuki durumunun tespit edilmesini istedi ve bu gerekçeyle hükmü oybirliği 27 Aralık 2017’de bozdu.

KASTEN YARALAMA

Yargıtay kararında, “sanığın (anne) alt soyu olan 2008 doğumlu beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olmayan mağduru kasten yaraladığı” belirtildi. Bu karar ışığında, sanık anneye tanık ifadesi ve Adli Tıp raporu ışığında daha fazla ceza verilebilecek. Yargıtay’ın dosyayı Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği ve mahkemede yeniden yargılama yapılacağı bildirildi.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTİYOR

DAİRE daha önce de eşe, çocuğa ve aile bireylerine yapılan her türlü silahlı saldırıda üst sınırdan ceza verilmesine dönük örnek kararlar vermişti. Daire, asliye ceza mahkemelerinden gelen ve hâkimlerin TCK’nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi öngören 86. maddesindeki ’kasten yaralama’ya alt sınırdan verdikleri 1’er yıllık hapis cezalarını bozmuştu. Cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak, 2 yıldan fazla olacak şekilde verilmesi istenmişti.

Bu kararlar ışığında eş, çocuk ve aile bireylerine karşı yaralama, ‘etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde ve silahla yapılırsa’, 4.5 yıla kadar hapis cezası verilecek.