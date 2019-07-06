Yargıtay cezalarını bozdu
YARGITAY 16’ncı Ceza Dairesi, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ’nün darbe girişimi davasında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın mahkûmiyet kararını bozdu.
ANAYASAYI İHLAL SUÇU KANITLANMADI
Yargıtay, Ahmet Altan ve Ilıcak’ın, ‘anayasayı ihlal’ değil ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 15 yıl hapisle yeniden yargılanmasını istedi. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la ilgili bozma gerekçesinde bu sanıkların, “Anayasa’yı ihlal” suçuna fail olarak iştirak ettiklerinin kanıtlanamadığı vurgulandı. Kararda ayrıca, Ahmet Altan ve Ilıcak’ın FETÖ/PDY’nin hiyerarşik yapısına organik bağla bağlı olup, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren faaliyetleri nedeniyle bu örgütün üyesi oldukları yönündeki iddiaya dair, dosyada herhangi bir delilin de olmadığı belirtildi.
Daire, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini ise reddetti. Yargıtay, daha önce tahliye edilen Mehmet Altan’a ise yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına karar verilmesine hükmetti.
Yargıtay aynı davada yargılanan ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen diğer üç sanık Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkındaki kararı da bozdu. Bu sanıkların eylemlerinin, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunu değil, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçunu oluşturduğuna karar verildi.
ŞİMDİ NE OLACAK
- YARGITAY’ın bozma kararı İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme, sanıklar yönünden yeniden yargılama yapacak. Mahkeme bozma kararına uyarsa Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası verebilecek. Ancak ağır ceza mahkemesi Anayasa’yı ihlalden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında direnirse bu defa dava Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınacak. Genel Kurul kararı kesin nitelik taşıyacak.
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