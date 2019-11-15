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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.11.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Yargıtay, Başoğlu'nun kaçırılması davasında hapis cezası kararlarını onadı

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Yargıtay, Başoğlu'nun kaçırılması davasında hapis cezası kararlarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada bir sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Daire, suç tarihinde ambulans şoförü ve araç komutanı olarak görevlendirilen erler Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkındaki beraat hükümlerinin onanmasına karar verdi.

Başoğlu'nu evinden alıp, ambulansla Akıncı Üssü'ne götürenler arasında bulunan sanık Abdullah Yılmaz'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezası onandı.

Daire, sanıklar Tuna Han Ata ile Eyüp Baloğlu'nun aynı suçlardan müebbet ile 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

Sanıklardan Atahan Tatar ve Selami Darcan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten aldığı müebbet hapis cezasının onayan Daire, bu sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatlerine ilişkin hükmü de onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak'ın 9'ar yıl hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ifade edilen Dairenin kararında, sanıkların üyesi oldukları terör örgütünün amacına yönelik olarak vahamet arz edecek eylemleri gerçekleştirdikleri belirtildi.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, firari sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca ve Yavuz Sezer'in dosyasının ayrılmasına karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Başoğlu'nun kaçırılmasına ve derdest edilmesine karışan sanıkların önceden seçildiğine işaret edilmişti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında emekli Orgeneral Kamil Başoğlu, resmi konutunun bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı nizamiyesinden darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek, Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

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