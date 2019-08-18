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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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RİZE (AA)
18.08.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Yargıtay Başkanı Cirit'ten "adli yıl açılış töreni" eleştirilerine yanıt

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Yargıtay Başkanı Cirit'ten "adli yıl açılış töreni" eleştirilerine yanıt

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." dedi.

Cirit, Rize'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de adli yıl açılış törenlerinin düzenlemesinin Yargıtayın sorumluluğu ve yetkisinde olduğunu hatırlattı.
Adli yıl açılış törenini önceki yıllarda olduğu gibi Yargıtayın düzenlediğini hatırlatan Cirit, şöyle devam etti:

"2016 yılından bu yana, o tarihte ifade ettiğimiz nedenlerden dolayı adli yıl açılış töreni Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmaktadır ve o tarihte de buna benzer itirazlar olması üzerine 29 Ağustos 2016 tarihinde neden Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli yıl açılışı yapıldığını izah etmiştim. Bir kere daha izah etmem gerekirse, bizim tabii uluslararası alanda birçok katılımcı ve konuğumuz gelmekte. Birçok yüksek mahkeme başkanları gelmekte ve oldukça geniş bir katılımla birlikte adli yıl açılış törenleri yapılmakta. Yargıtayımızın fiziki imkanları nedeniyle adli yıl açılış törenlerinin Yargıtayda yapılması mümkün değildi. O tarihte, 2016 yılında 'Nerede yapalım?' diye arkadaşlarımızla birlikte düşündüğümüzde, o derece görkemli bir geniş toplantıyı ancak milletin vergileri ile yapılan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik. O tarihten bu yana da Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli yıl açılış törenlerini yaptık, bu yıl da yapıyoruz."

Cirit, Yargıtayın şeffaflık ve hesap verebilirliği açısından geniş katılımlı bir toplantı yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "O nedenden dolayı Türkiye Barolar Birliği, tüm baro başkanları davet edildi. Bazıları, çok küçük bir kısmı katılmayacaklarını ifade ettiler. Bu tamamen kendilerinin takdirinde olan bir konudur. İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifade ettikleri şeylerin tamamen bir geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." diye konuştu.

Cirit, 150 yıllık bir kültürü ifade eden Yargıtayın da tarihten almış olduğu misyonu en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bugün gene Yargıtay ülkemizin en gözde kuruluşu ve yargı açısından da ülkemiz açısından bir teminattır. Özveri ile çalışılmakta ve bu adli yıl açılış törenini de en iyi şekilde yapacağız bundan sonra yapılacağı gibi. Biz bu tür eleştirilere açık olmakla birlikte insaf ölçülerini aşan eleştirilere de karşı olduğumuzu ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz." dedi.

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