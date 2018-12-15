Yargıtay: Basın özgürlüğü
Fatih Terim ile Galatasaray’ın eski Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını basında yayınladığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile Aysal’a verilen ceza Yargıtay’dan döndü.
İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi, Kütahyalı ve Aysal hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek bozma kararı verdi. Daire, gazeteci Kütahyalı’nın, kimin doğru söylediğini kamuoyuna aktarmak için mesajlaşma içeriklerini haber kurgusu ve ağır eleştiri sınırları içerisinde sunduğunu belirterek ‘Basın özgürlüğü kapsamında beraat kararı verilmesi gerek’ dedi. Aysal’ın ise mesajlaşma içeriklerini, Terim’in rızası dışında vermesi eyleminde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun oluşmadığı ifade edildi.
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