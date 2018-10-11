Yargının başarısı güvenle ölçülür
4’üncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, dün İstanbul’da başladı.
Zirvenin açılış oturumunda konuşan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, halkın yargı sistemine güveninin demokratik bir toplumun teminatı olduğunu belirterek, “Bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümsemiş bir yargı sistemi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin en doğal hakkıdır. Ancak bireylerin sadece haklarını bilmeleri yeterli olmayıp, bu haklarının güvence altında olduğuna güvenmeleri de gerekir. Bu nedenle, yargı sisteminin başarısı büyük ölçüde halkın hâkimlere, savcılara ve yargı personeline duyduğu güvenle ölçülebilir” dedi. Açılıştan önce basın toplantısı düzenleyen Cirit, zirveye 5 kıtadan ve 30 farklı ülkeden yüksek mahkeme başkanlarının katıldığını söyledi.
Yargıtay’ın geçen yıl 650 bin karar verdiğini söyleyen İsmail Rüştü Cirit, bu kararlara internet sitesi üzerinden dileyen herkesin ulaşabileceğini belirterek şöyle devam etti: “Yargıtay’ın tüm kararlarını, kişisel verileri temizlemek suretiyle, kişi isimleri, kimlik bilgilerini silmek suretiyle, tüm kararlarımızı kamuoyunun erişimine açtık. Türkiye’de mahkemelerin iş yükü çok ağır. 81 milyonluk Türkiye’de bir yılda 1.5 milyon davamız var. Yüzde 40’ı ceza ile sonuçlandı. Bu aşırı bir iş yüküdür. Mesela Amerikan sisteminde yüzde 95 oranında mahkemenin önüne gelmeden savcılıkta ceza pazarlığı denilen bir sistemle dosyalar kapatılıyor.”
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