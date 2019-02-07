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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yargılamaya devam kararı

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Yargılamaya devam kararı

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada CHP milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin yargılamanın ‘yasama dokunulmazlığı’ kapsamında durdurulması talebi reddedildi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan tutuksuz yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül katıldı. CHP milletvekili Enis Berberoğlu rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelmedi.

‘DOKUNULMAZLIĞIN İSTİSMARI’

Enis Berberoğlu’nun 24 Haziran 2018’de yeniden milletvekili seçildiğini hatırlatan avukatları, Berberoğlu yönünden yargılamanın durdurulmasına ilişkin taleplerini tekrarladılar. Mahkeme talebi reddetti. Türkiye tarihinin en büyük ve en kapsamlı terörle mücadelesinin yürütülmesi sırasında bazı milletvekillerinin, teröre destek mahiyetindeki açıklama, fiili destek, yardım veya şiddet çağrılarının kamuoyunda infial yarattığını ifade eden mahkeme, milletvekili dokunulmazlığının bu yönde istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Anayasa’ya geçici 20. madde eklendiğini kaydetti.

Mahkeme, dokunulmazlık statüleri geçici 20. madde kapsamında kalan milletvekillerinin, aynı ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlarda olduğu gibi, bu dosyalar sonuçlanıncaya kadar dokunulmazlıklarının mevcut olmadığının kabulünün gerektiğini belirtti.

Enis Berberoğlu’nun avukatlarının tanık dinletme taleplerini de reddeden mahkeme heyeti Berberoğlu ve Erdem Gül’ün son savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

Davanın firari sanığı Can Dündar’ın dosyası ayrılarak duruşma ertelendi.

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