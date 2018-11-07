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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.11.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Yargılama yeniden başladı! Anneden çarpıcı sözler

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Yargılama yeniden başladı! Anneden çarpıcı sözler

Beyoğlu’nda 8 yıl önce 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy kardeşlerin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural, “Kimsenin öldürdüğünü iddia etmiyorum ancak bu durum nedir benim kızım neden öldü. Bunu öğrenmek istiyorum” dedi. Mahkeme, Erköseoğlu’nun kafasının arkasında yer alan darbe izinin düşme olayı öncesi olup olmadığı konusunda dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na gönderilmesine karar verdi.

Beyoğlu’nda 8 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Yargıtay’ın beraat kararını bozmasının ardından Paksoy kardeşlerin yeninden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Can Paksoy ve Emre Paksoy ile Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural, dedesi Yusuf Ziya Kural, babası Ergün Erköseoğlu hazır bulundu.

“USULEN EKSİKLİĞİN GİDERİLİP BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM”

Duruşmanın başlamasının ardından Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin görüşü sorulan sanıklardan Emre Paksoy “Mahkemenin daha önce verdiği beraat kararı doğrudur. Deliller toplanmıştır. Yargıtay kararı usulen eksikliğe dair bir karardır. Usulen eksikliğin giderilip tekrar beraat kararı verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Diğer sanık Can Paksoy ise, “Yargıtay bozmasından önce tüm deliller toplanmıştır. Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmıştır. Suçsuzluğum ortaya çıkmıştır. Yargıtay bozması usuldendir. Beraat kararı yerindedir. Kimseyi öldürmedim, öldürmeye teşebbüs etmedim” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat Hatice Boz, Yargıtay’ın bozma kararına uyumasını talep ederek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

“TEK İSTEDİĞİM ŞEY MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASIDIR”

Duruşmada söz alan Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural, “Yüce Türk adaletine güvenmek istiyorum. Tek istediğim şey maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır. O evde tekrar keşif yapılmasını talep ediyorum. Bu olayın kişiler tarafından yapıldığını iddia etmiyorum. Ancak kimin tarafından yapıldığını öğrenmek istiyorum. Kimsenin öldürdüğünü iddia etmiyorum ancak bu durum nedir benim kızım neden öldü. Bunu öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR HUKUK MÜCADELESİ SAVAŞI VERİLEREK BUGÜNLERE GELİNMİŞTİR”

Sinem Erköseoğlu’nun babası Ergun Erköseoğlu, ilk yargılamadaki tüm taleplerinin reddedildiğini kaydederek, reddedilen tüm taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Dedesi Yusuf Ziya Kural ise, “8 yıl önce torunum Nazlı öldürüldü. Açılan dava sürecinde bir hukuk mücadelesi savaşı verilerek bugünlere gelinmiştir. Yaşım ve sağlığım müsait olmamasına rağmen başvurmadığım hiçbir kapı kalmamıştır. Müracaatlarım hiç bir şekilde cevaplanmamıştır. Adaletinize güveniyorum. Em kısa zamanda en doğru kararı vereceğinize inanıyorum” dedi.

MAHKEME DOSYAYI ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayın olduğu evin sabit telefon numarasının tespiti ve olay gecesine ilişkin kayıtların getirtilmesine, maktulün kafasının arkasında yer alan 6x8 ebatındaki ekomatik alana ilişkin olarak darbe, vurma, itme, çarpma gibi dış faktörler ile maktulün düşme olayı öncesinde olup olmadığının mümkünse hangi zaman diliminde olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’na gönderilmesine karar verdi.

Nazlı Sinem Erköseoğlu’na ait elbisenin Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek bu elbiseyi giyen kişinin arkasındaki fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağının tespitinin istenmesine hükmeden mahkeme, Paksoy kardeşlerin tutuklanmasına veya adli kontrol altına alınmasına ilişkin talepleri reddederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın ardından basın mensupları Paksoy kardeşleri görüntülemek isterken güvenlik görevlileri basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Paksoy kardeşlerle duruşmaya gelen bir kişi de basın mensuplarına saldırdı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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