‘Yargılama dursun’ talebi
MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada ‘Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları, Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlık kazandığını belirterek yargılamanın durdurulmasını talep etti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmada söz alan avukatlar, Berberoğlu’nun dosyasının ayrılarak TBMM Başkanlığı’na gönderilmesini istedi. Talebin bir sonraki oturumda değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Duruşmadan önce İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan CHP milletvekili Tuncay Özkan, “Biz Türkiye demokrasi ile kucaklaşana kadar adaleti, özgürlüğü ve barışı yeniden kazanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi. Özkan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu hakkında paylaştığı karikatür nedeniyle soruşturma açılması konusunda da “Arkadaşlarımız başta olmak üzere hepimiz o karikatürü paylaşacağız”
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