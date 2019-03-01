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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
01.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yargıdan ‘pardon’ tazminatı

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Yargıdan ‘pardon’ tazminatı

2011 yılında öğrencilere yönelik bir operasyonda gözaltına alınan ve evinde bulunan ‘kitap okuma listesi’ gerekçe gösterilerek örgüt üyeliği suçundan 321 gün tutuklu kalan öğrenci için yargı ‘pardon’ dedi.

Ali Haydar Yıldız, 2011 yılında Ankara’da ‘karşıt görüşlü öğrencilere yönelik eylem hazırlığında oldukları’ iddiasıyla gözaltına alınan 5 öğrenciden biriydi. Yıldız’ın evinde 15 kitap isminin yer aldığı bir liste bulundu. Kitaplar hakkında toplatma kararı olduğu belirlendi. Halen FETÖ’den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 321 gün tutuklu kalan Yıldız, yargılandığı davada beraat etti. Yargıtay da beraat kararını onadı. Kararın kesinleşmesinin ardından Yıldız avukatı Murat Yılmaz aracılığıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘haksız tutuklanma’ gerekçesiyle tazminat davası açtı. Mahkeme Yıldız’a 25 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Gerekçeli kararda şöyle denildi: “Davacı hakkında haksız soruşturma başlatılması, tutuklanması, akabinde aleyhinde iddianame düzenlenmesi ve haksız olarak yargılanması hususları birlikte düşünüldüğünde; sonuçta beraat etmesi nedeniyle tazminat talep edebilme hakkı olduğu kanaatine ulaşılmış, haksız işlemin niteliği ve davacının ekonomik ve sosyal durumuna göre sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak ölçüde manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 25.000 TL manevi tazminatın 20/01/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı Hazine’den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.”

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