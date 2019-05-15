Yargıdan onbaşı kriterleri
A.A. isimli sözleşmeli onbaşının sözleşmesi, iki ablası hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açıldığı gerekçesiyle feshedildi.
Onbaşı bu gelişme üzerine, ‘suç ve cezaların şahsiliği’ ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle, Jandarma Genel Komutanlığı’nın fesih işleminin iptali için Kastamonu İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Jandarma Genel Komutanlığı ise gönderdiği savunmada, davacının göreve başlarken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı takdirde kanun ve yönetmelikte yazılı hükümlerin tatbikini kabul etmeyi taahhüt ettiğini vurgulayarak davanın reddini istedi. İdare Mahkemesi de sözleşmenin feshinin hukuka uygun olduğuna karar verdi. Gerekçeli kararda özetle şu değerlendirme yer aldı: “İhtimali bir durum olsa dahi güvenlik hizmeti verilen Jandarma bünyesinde görev yapacak kişiler için güvenlik soruşturmasının önemli olduğu, davacının yakın aile çevresi itibariyle güvenlik yönünden risk oluşturabileceği, bu nedenle kamu yararı da gözetilerek dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
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