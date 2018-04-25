Yargıdan ‘KHK’lılar için ilk ışık

İstinaf mahkemesi, idare mahkemelerinin, idarenin yaptığı ve ihraçlara gerekçe gösterilen “terörle irtibatlı” tespitinin denetlenmesine karar verdi. Bu kararla idare mahkemesi, bu kişilerin dosyalarını inceleyerek, “terörle irtibatlı” tespitinin hukuki olup olmadığına karar verecek. Dava dosyasına göre, devlet hastanesinde görev yapan bir hekim, 14 Temmuz 20017 tarihli 696 sayılı KHK ile kamudan çıkarıldı. Hekimin, kamudan ihraç edilmesine “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı” şeklindeki tespit gerekçe gösterildi.

O TESPİTE DAVA AÇTI

Hekim, avukatı Ziynet Özçelik aracılığıyla kamudan ihraç edilmesine gerekçe gösterilen “tespitin iptali” için Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İdare Mahkemesi davacının dosyasını “komisyonun görev alanında bulunduğu” gerekçesiyle incelenmek üzere OHAL Komisyonu’na gönderilmesine hükmetti. Avukat Ziynet Özçelik, İstinaf mahkemesine itiraz etti. İtirazı karara bağlayan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava Dairesi, uyuşmazlık konusunun, doktorun OHAL’de yayınlanan KHK’nın ekinde yer verilen liste ile kamu görevinden çıkarılması işlemi olmadığı tespitini yaptı. İstinaf itirazı kabul ederek, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına kararı verdi.

NE ANLAMA GELİYOR

Yüzbinlerce KHK’lıyı yakından ilgilendiren kararı değerlendiren avukat Özçelik şu görüşü savundu: “Bundan sonra mahkemenin, müvekkil hakkındaki idari tespit dosyasını istemesi, orada gerçekten müvekkilin bir örgütün mensubu ya da irtibatlı, iltisaklı kişi sayılmasını gerektiren bir kanıt olup olmadığına bakması ve buna göre karar vermesi gerek.”