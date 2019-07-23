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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.07.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

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Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan asistan hekimin uzmanlık eğitimi dışında başka bir serviste nöbet tutturulmasını yönetmeliğe aykırı buldu.

Sağlık-Sen, üyelerinden asistan hekimin uzmanlık alanı dışındaki serviste nöbet tutturulmasını kararının iptali için Bolu İdare Mahkemesine başvurdu.
Bunun üzerine Düzce Üniversitesi Rektörlüğü de Bolu İdare Mahkemesine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle müracaat etti. Yargılama sonucu mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde karar verdi.

Bunun üzerine Sağlık-Sen avukatı, müvekkili hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz etti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı ile belirlenen rotasyon kapsamındaki öğrenim ve görev alanları dışında nöbet tutması sonucunu doğuracak şekilde işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Sağlık-Sen'in itirazının kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik itiraz konusu mahkeme kararının kaldırılmasına hükmeden Ankara Bölge İdare Mahkemesi, asistan hekimin aldığı uzmanlık eğitimi dışında başka bir bölümde nöbet tutmamasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, uzmanlık eğitimlerini sürdüren asistan hekimlerle ilgili nöbet düzenlemelerinin "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği"nde yer aldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan asistan hekimlere uzmanlık eğitimi dışında nöbet yazılmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayan Durmuş, "Mahkemenin verdiği kararla bu yanlışın önüne geçildi. Uzmanlık eğitimi alan tüm asistan hekimler için bu karar emsal teşkil edecek." ifadesini kullandı.

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