Yargıdan arşiv kaydı kararı
İstanbul'da evindeki aramada bir polisin silahından çıkan kurşunla ölen Dilek Doğan’ın teyzesi Senem Doğan’ın eşi ve çocuklarının ‘arşiv kaydı’ bulunduğu için işten atıldığı ortaya çıktı.
Mahkeme bu işlemi iptal etti. İstanbul Valiliği’ne bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde üç yıl taşeron işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Senem Doğan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/D statüsünde sürekli işçi olmaya hak kazandı. Dört çocuk annesi Doğan, 20 Temmuz 2018’de gerekçe belirtilmeden işten çıkarıldı. Doğan, ısrarlı sorularına karşılık sözlü şekilde “Arşiv araştırmanız olumsuz sonuçlandı” cevabı aldı. Doğan’ın avukatı Seyit Sönmez, işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararın iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, İstanbul Valiliği’nden ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde yapılan tespite dair belgenin gönderilmesini’ istedi.
VALİLİK: KAYDI İMHA ETTİK
Valilikten 3 Aralık’ta gönderilen yanıtta şöyle denildi: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları evrakları gizli olduğundan ve imha edilmesi gerektiğinden birimimize gönderilmemiş olup imha edilmiştir.” Mahkeme, ikinci kez talepte bulundu. Bu kez verilen yanıtta, Doğan’ın eşi ve çocuklar hakkında arşiv kaydının bulunduğu ifade edildi. Bu yanıt üzerine işlemi iptal eden mahkeme, 13 Mart tarihli kararında şunları kaydetti: “Mahkûmiyet kararı veya davacının terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı veya iltisakı bulunduğuna dair geçerli somut bilgi ve belgenin bulunmaması karşısında güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının kabulüne hukuken olanak bulunmamaktadır. Davacı ile ilgili bilgilerin başkaca somut belge, bilgi ve delil ile desteklenmiş olmadıkça arşiv araştırmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine yeterli olmadığı sonucuna varıldığından işlemde hukuka uyarlık yoktur.” Avukat Sönmez, “Hukuku önemsemeyen idare aleyhine verilen bu karar yargının ihtarı niteliğindedir ve on binlerce mağduru ilgilendirmektedir. Mahkeme, idareyi keyfilikle itham ve mahkûm etmiştir. Son derece doğru ve cesur bir karardır. Yargının bu demokratik refleksinin devam etmesini umuyoruz” dedi.
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