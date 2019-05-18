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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargıdan arşiv kaydı kararı

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Yargıdan arşiv kaydı kararı

İstanbul'da evindeki aramada bir polisin silahından çıkan kurşunla ölen Dilek Doğan’ın teyzesi Senem Doğan’ın eşi ve çocuklarının ‘arşiv kaydı’ bulunduğu için işten atıldığı ortaya çıktı.

Mahkeme bu işlemi iptal etti. İstanbul Valiliği’ne bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde üç yıl taşeron işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Senem Doğan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/D statüsünde sürekli işçi olmaya hak kazandı. Dört çocuk annesi Doğan, 20 Temmuz 2018’de gerekçe belirtilmeden işten çıkarıldı. Doğan, ısrarlı sorularına karşılık sözlü şekilde “Arşiv araştırmanız olumsuz sonuçlandı” cevabı aldı. Doğan’ın avukatı Seyit Sönmez, işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararın iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, İstanbul Valiliği’nden ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde yapılan tespite dair belgenin gönderilmesini’ istedi.

VALİLİK: KAYDI İMHA ETTİK

Valilikten 3 Aralık’ta gönderilen yanıtta şöyle denildi: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları evrakları gizli olduğundan ve imha edilmesi gerektiğinden birimimize gönderilmemiş olup imha edilmiştir.” Mahkeme, ikinci kez talepte bulundu. Bu kez verilen yanıtta, Doğan’ın eşi ve çocuklar hakkında arşiv kaydının bulunduğu ifade edildi. Bu yanıt üzerine işlemi iptal eden mahkeme, 13 Mart tarihli kararında şunları kaydetti: “Mahkûmiyet kararı veya davacının terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı veya iltisakı bulunduğuna dair geçerli somut bilgi ve belgenin bulunmaması karşısında güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının kabulüne hukuken olanak bulunmamaktadır. Davacı ile ilgili bilgilerin başkaca somut belge, bilgi ve delil ile desteklenmiş olmadıkça arşiv araştırmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine yeterli olmadığı sonucuna varıldığından işlemde hukuka uyarlık yoktur.” Avukat Sönmez, “Hukuku önemsemeyen idare aleyhine verilen bu karar yargının ihtarı niteliğindedir ve on binlerce mağduru ilgilendirmektedir. Mahkeme, idareyi keyfilikle itham ve mahkûm etmiştir. Son derece doğru ve cesur bir karardır. Yargının bu demokratik refleksinin devam etmesini umuyoruz” dedi.

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