Yargıda kura heyecanı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, adalet teşkilatının, içindeki FETÖ’cüleri en hızlı temizleyen kurum olduğunu söyledi.
Oktay, dün Beştepe’de yapılan adli ve idari yargı hâkimleriyle savcıların kura töreninde özetle şunları söyledi:
HAYATİ ÖNEME SAHİP
“Adalet teşkilatımızın içine vesayetin açtığı çatlaklardan sızmış 4 bin civarındaki FETÖ üyesi hâkim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlar da hâkim ve savcı elbisesi giymiş içimize sızmış hainlerden başka bir şey değiller. Kararlarını akıl ve vicdan yerine ideolojik bağnazlığa dayanarak alanlar ve bağımsız olmak üzere FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinden talimat alanların ne adalet teşkilatımızda ne de devlet teşkilatımızın herhangi bir noktasında barınmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Sizlerden beklentimiz adaletin tesisi, bu konudaki hassasiyetinizi ve adalet terazisini dengede tutma konusundaki kararlılığınızı sürdürmenizdir.”
ERDOĞAN’DAN HİZİPLEŞME UYARISI
Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu: “Eğer adalet yoksa devlet yoktur, devlet yoksa milletin istiklali ve istikbali yoktur. Özgürlüğü olmayan bir halkın yok olup gitmesi mukadderdir. Türkiye son yıllarda adalet teşkilatı üzerinden istiklaline ve istikbaline yönelik çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldı. Yaşadığımız acı hadiseler bize diğer kurumlarımız gibi yargının içinde de kesinlikle kamplaşmalara, hizipleşmelere, bilhassa da yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Bizim sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hâkimlere, savcılara, adliye personellerimize ihtiyacımız vardır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle