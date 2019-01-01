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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yargıda hedef süre başladı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yargıda hedef süre başladı

1 Ocak yargıda milat oldu ve yeni bir dönem başladı. Bugünden itibaren artık vatandaşlara haklarında açılan soruşturma ya da davasının kaç günde biteceği bildirilecek.

ADALET Bakanlığı, soruşturma süreleri ile ceza, hukuk ve idari davalara ilişkin azami hedef süreleri belirledi. Bakanlığın internet sitesinde bugün soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef süreleri ilan edilecek. Yıllarca süren ‘kasten adam öldürme, cinsel saldırı, yağma, rüşvet, zimmet nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama’ davalarının 300 günde görülmesi hedefleniyor. Bu sekiz suç tipinde yargılamada hedef süre, ‘300-390 gün arasında’ olarak belirlendi.       

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Ağustos 2018’de adliyelere gönderdiği yazıyla, yargıda hedef süre uygulamasının, 3 Eylül 2018 itibarıyla start alacağını bildirmişti. Bu yazıda, 1 Ocak itibarıyla başlayacak hedef süre uygulamasının, 3 Eylül itibarıyla açılan davaları kapsayacağı duyurulmuştu.

AVUKATA E-TEBLİGAT

- Avukatlara zorunlu, vatandaşa istemesi halinde elektronik yolla tebligat uygulaması da bugün başlıyor. İş uyuşmazlıkları gibi ticari uyuşmazlıklar da bugünden itibaren önce arabulucuya sonra ticaret mahkemesine gidecek.

- Belirlenen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin hedef süreler, UYAP üzerinden hâkim ve savcılar tarafından takip edilecek. Hedef sürelerde tamamlanmayan soruşturma ve davaların nedenleri de sisteme giriş yapılacak. Böylece, gecikmeye sebep veren unsurlar ülke genelinde ve yerel düzeyde belirlenecek ve takip edilecek. Yargılamayı uzatan nedenlerin tespit edilecek.

BAKANLIĞA RAPOR VERİLECEK

- Cumhuriyet başsavcılıkları ve adalet komisyonu başkanlıkları, her yıl ocak sonu itibariyle hedef sürelerin gerçekleşmesinde yaşanan gecikmelerin sebepleri ile çözüm önerileri raporla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na iletecek. Raporlar daha sonraki yıllarda hedef süre belirlenirken dikkate alınacak.

CİNSEL SUÇLARDA 120 GÜN

- Cinsel suçlar, adam öldürme, hırsızlık gibi 15 suç türüne ait ceza soruşturmalarında hedef süreler 25’te birine kadar indirildi. Hırsızlık suçunda ortalama 1557 gün olan soruşturma süresinin 60 günde tamamlanması hedeflendi. Yağma suçunda 417 günü bulan ortalama dava görülme süresi 300 gün olarak hedeflenirken, 316 gün olan soruşturma süresi de 90 güne indirildi.

Cinsel saldırı suçlarındaki ortalama 243 gün olan soruşturma süresinin 120, 377 gün olan görülme süresinin 300-390 güne düşürülmesi hedeflendi.

KASTEN ÖLDÜRMEDE 150 GÜN

Kasten öldürmede soruşturma süresinin 627 günden 150 güne, 753 gün olan dava süresinin 300-390 gün arasına indirilmesi hedeflendi. Nitelikli dolandırıcılıkta, 922 gün olan soruşturma süresi 360 güne, 776 gün olan dava süresinin 300-390 güne indirilmesi hedefler arasında. Rüşvet davalarında 777 gün olan soruşturma süresinin 300 güne, 847 olan dava süresinin ise 300-390 güne indirilmesi öngörüldü.

TİCARET DAVALARINA DA ZORUNLU ARABULUCU GELİYOR

- İş gibi ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak’tan itabaren zorunlu arabuluculuk getirildi. Arabulucuya başvuru, ticari davalarda dava şartı haline getirildi. Geçen yıl 231 bin 80 ticaret davası açıldı. Geçen yıl ortalama 541 günde tamamlanan ticari davaların arabulucular kanalıyla mahkemeye gitmeden bir hafta gibi kısa bir sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI

- Elektronik Tebligat yönetmeliği de bugün yürürlüğe girdi ve elektronik tebligat dönemi başladı. E-tebligat işlemi, avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. 1 Ocak’tan itibaren kamu kurumlarına ve müracaatları halinde tüm vatandaşlara da tebligat elektronik olarak yapılacak.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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