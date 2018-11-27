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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
27.11.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Yargı Zirvesi Ankara'da toplanacak

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Yargı Zirvesi Ankara'da toplanacak

Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da Yargı Zirvesi yapılacak.

Zirveye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra yüksek mahkemelerin başkanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay, Yargıtay üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültelerinin dekanları, akademisyenler, baro başkanları, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin başkanları, İstanbul Tahkim Merkezi temsilcileri, noterler ile arabulucuların katılması bekleniyor. 

Yargı Zirvesi'nde, yargıya güven, yargının hızlandırılması, hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi, hakim yardımcılığı, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ele alınacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 

BELGENİN HAZIRLIK SÜRECİNDE YAPILANLAR 

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilki 2009, ikincisi ise 2015'te hazırlandı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi için çalışmalar ise 10 Ağustos 2018'de başladı. 

Belgenin hazırlıkları, akademik çevrelerin, uygulayıcıların, baro ve avukatların görüş ve değerlendirmelerine açılarak yürütüldü, anketler yapıldı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmaları sürecinde, Türkiye Barolar Birliği, barolar, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, hukuk fakülteleri, YÖK ve bazı sivil toplum kuruluşlarına da sürece katkıda bulunmaları için davette bulunuldu. Ayrıca tüm bakanlıklardan da görüş talep edildi. 
Bu çalışmalar kapsamında, Kalkınma Planları, Özel İhtisas Komisyon Raporları, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları tarandı, Bakanlık ile üniversiteler tarafından çeşitli tarihlerde yapılan bilimsel etkinliklerin yayınları, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ele alındı. 

Yıllara göre Cumhuriyet savcılıkları ile mahkemelerin iş yükü, soruşturma ve davaların ortalama görülme süreleri değerlendirildi, durum analizi yapıldı. 

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