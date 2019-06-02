Yargı reformu kararlılıkla icra edilmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni parti olarak destekleyeceklerini belirterek, “Belgenin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir” dedi.
Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları vurguladı:
“Hâkim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemel ve muhtelif uçurumu kapatacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir. Demokrasinin kalıcılığı ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır. MHP’nin yaklaşımı da budur. Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir.
DEVLET HUKUK DEMEKTİR
Devlet hukuk demektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesidir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir. MHP, milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.”
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