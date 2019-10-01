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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargı paketi Meclis’te

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yargı paketi Meclis’te

Bugün açılacak TBMM’nin öncelikli konularından olan 1. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş “Bundan sonra Yargı Strateji Belgesi çerçevesinde farklı paketleri de Meclis Başkanlığı’na sunmuş olacağız. Bugün 39 maddeden oluşan ilk teklif verilmiş oluyor” dedi.

AK Parti, Seri Yargılama Usulü-Basit Yargılama usullerinin ilk kez mevzuata sokan, haber ve düşünce açıklamalarını terör propagandası kapsamında çıkartan, soruşturma evresinde azami tutukluluk sınırı öngören 39 maddelik ilk yargı paketini dün TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Toplumun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız” dedi. Tekliften bazı düzenlemeler şöyle:

DEMİRTAŞ VE HDP’LİLERE TEMYİZ

Teklifle, beş yılın altındaki ceza içeren ve istinafta kesinleşen terör propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, devleti aşağılama, silahlı örgüt, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlarına temyiz yolu açılacak. Yargı yolunun genişletilmesi ile aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 10 bin hükümlünün dosyasına Yargıtay’da temyiz ve tutukluluklarının yeniden değerlendirilmesi yolu açılabilecek.

Beraat eden, takipsizlik alan, cezasının infazı bitenlere pasaportları İçişleri Bakanlığı incelemesi sonrası verilecek. Teklif, 15 yıl kıdemli avukatlara yeşil pasaport verilmesini içerirken hukuk mesleklerine giriş sınavı zorunluluğu da getiriyor.

TUTUKLULUK SÜRESİNE SINIR

Soruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. Ağır cezanın alanına giren suçlarda bu süre en fazla 1 yıl olacak. Devlete karşı işlenen suçlarla, TMK kapsamındaki suçlarda ise tutukluluk süresi en fazla 1.5 yıl olacak ve 6 aylığına bir kez uzatılabilecek. Bir yıllık kısım soruşturma evresinde geçebilecek. Eğer 1 yılı 1 gün geçtiyse tahliye zorunlu hale gelecek. 15 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda bu süreler yarı oranında, 18 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda ise dörtte üç oranında uygulanacak.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 1 yıldan 2 yıla, çocuklarda ise 5 yıla çıkartıldı. Ön ödeme ve uzlaşma kapsamına giren suçlar ile terör ve cinsel istismar gibi bazı suçlar, erteleme kapsamı dışında tutulurken, yıllık yaklaşık 174 bin dosyanın erteleme kapsamına gireceği bildirildi.

Yıllık 180 bin dosya ise seri muhakeme kapsamına sokulacak ve daha hızlı yargılama yapılacak. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda basit yargılama usulü uygulanacak. Savcılara dava açma takdir yetkisi verilecek.

İMAMOĞLU’NA: ŞIMARIKLIK TASVİP EDİLMEZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun depremin ardından düzenlenen AFAD toplantısına davet edilmediğine ilişkin sözleri hatırlatılınca şunları söyledi: “Depremin hemen akabinde bir toplantı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında 26 Eylül’deki toplantıda bakanlar, vali, belediye başkanı ve ilgili bürokratlar yer alıyor. 27 Eylül’de saat 10.00’da tekrar bir toplantı yapılması konusunda Fuat Bey oradaki bütün hazirunu davet ediyor, hatta talimatlandırıyor. 27 Eylül’deki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 46 bürokrat katılıyor. Dolayısıyla ‘davet edilmedi’ gibi bir mesele yanlış. Kendisi davet edilmiştir. Toplantıya katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketler, bu tip siyasal şovların peşinde koşmayı toplumumuz tasvip etmez.”

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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