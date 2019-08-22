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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargı paketi için TBB zirvesi

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Yargı paketi için TBB zirvesi

Adalet Bakanlığı’ndaki yargı reformu çalışmalarında sona gelinirken Türkiye Barolar Birliği de 2 Ekim’de, düzenlemenin tartışılacağı bir toplantı yapacak. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bu toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin değerlendirmeler yapılacak” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yeni yasama yılında gündeme gelecek olan Yargı Reformu Paketi’ni detaylarıyla tartışmak üzere 2 Ekim’de bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve hukukçu milletvekilleri katılacak. Paketle, savcılığa yeni model getirilirken, infaz sistemi de sil baştan düzenlenecek. Adalet Bakanlığı’ndaki çalışmada sona gelindiği de bildirildi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Hürriyet’e, “Bu toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yargının sorunlarının çözülmesi adına bu reformun yapılması ve yargı paketinin bir an önce çıkarılması çok önemli” değerlendirmesi yaptı.

ÖNERİLER DİLE GETİRİLECEK

TBB, 4 Aralık 2018’de Türkiye Barolar Birliği’nde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve Cengiz Öner, o dönem TBMM Başkanvekili olan Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve M. Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü ve Adalet Komisyonu Üyesi Hasan Subaşı, hukukçu milletvekilleri, TBB yönetimi ve baro başkanlarının katılımıyla bir akşam yemeği düzenlemişti. Basına kapalı bu yemekte yargının sorunları değerlendirilmişti. TBB, 2 Ekim’de ikinci kez yargının sorunlarının değerlendirilmesi adı altında bir yemek daha düzenliyor. Bu yemekte ise Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin değerlendirme yapılacağı, önerilerin dile getirileceği bildirildi.

İLK PAKET MECLİS YOLUNDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta
açıkladığı, “Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonu”yla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki düzenlemelere ilişkin ilk yargı paketi yetişmemiş ve yeni yasama yılına kalmıştı. Cezaevlerinde büyük bir heyecan yaratan infaz sistemine yönelik düzenleme de pakette yer alacak.
Yargı paketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

YARGININ YENİ YOL HARİTASI

YARGININ yeni yol haritası niteliği taşıyan taslak pakete göre, istinaf başvurusuna çeki düzen verilirken, hâkim savcılara coğrafi teminat getirilecek. Büyük tepki çeken, çocukların mal gibi icradan teslimi uygulaması kaldırılacak. 15 yılını dolduracak avukatlara da yeşil pasaport verilecek. Hukuk fakültesi mezunlarına meslek yeterlilik sınavı konulacak. Hâkim, savcı ve noter yardımcılığı müesseseleri getirilecek.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ FORMÜLÜ: Çocuk teslimi icra dairelerinden alınacak. İcra müdürlükleri vasıtasıyla çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi artık ilamların icrası dışına çıkarılacak. Bu işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirecek olan Çocuk Teslim Merkezleri kurulacak. İcra İflas Kanunu’ndaki konuya ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak. 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DAVALARINA TEMYİZ YOLU: Cumhuriyet gazetesi davasında da tartışılan, beş yılın altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişecek. İfade özgürlüğüne ilişkin davalarda kanun yolu güvencesi arttırılarak ilgili kararlar istinaf sonrası Yargıtay’da incelenebilecek. Bölge adliye mahkemelerince istinaf incelemesi sonucunda verilen kararların kesinlik sınırı ifade özgürlüğünü ilgilendiren maddeler açısından yeniden belirlenecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde, mevcut yasaya göre cezaları istinafta kesinleştiği için hapse giren bazı gazetecilere Yargıtay süreci kesinleşene kadar hapse girmeme ve tahliye yolu açılabilecek.

ÇOCUKLARA SORUŞTURMA YAPILAMAYACAK: Bazı ağır suçlar istisna olmak üzere 15 yaşından küçüklere, ilk defa işledikleri fiillerden soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak.

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