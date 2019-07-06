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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargı paketi: Beş yılın altı suçlar formülü

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yargı paketi: Beş yılın altı suçlar formülü

AYLARDAN beri kamuoyunun merakla beklediği yargı paketinin içeriği ve zamanlaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürüldü.

Paketin TBMM’ye sevkedilmesi beklenirken, yasalaşması, tüm partilerin itirazlarının ne kadar giderileceğine bağlı olarak değişecek. İnfaz düzenlemeleri ile yargılama sistemine yönelik hükümleri içeren paketin içinde bulunan “tutukluluk süreleri” ve “5 yılın altındaki suçlarda yeniden Yargıtay’a gitme hakkı verilmesi” hükmü Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok hükümlüyle ilgili sonuç doğuracak.

GÖZLER ERDOĞAN’DA

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Yargı Paketi’yle ilgili birden fazla tartışma bulunuyor. AK Parti, hem infaz düzenlemesi hem de yargılamaya ilişkin yeni hükümler içeren paketi ne yapacağını tartışıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Japonya gezisinden dönmesini bekleyen paket, TBMM’de uzlaşma sağlanamazsa 1 Ekim’de yeni yasama dönemine kalacak.

TEMMUZ-EKİM TARTIŞMASI

Ancak AK Parti’de Yargı Paketi’nin TBMM tatile girmeden temmuzun ikinci yarısında yasalaşacağını iddia edenler de bulunuyor. Paketin içerik ve zamanlaması Erdoğan’la yapılacak görüşmelerden sonra kesinleşecek.

AK Parti yöneticileri, nafaka ve çocuk gelin düzenlemelerinin tartışma yaratmaması için pakete alınmadığını dile getirdiler. Paketin TBMM’ye gönderilmesinin ardından muhalefet partilerine götürüleceği ve uzlaşma aranacağı ifade edildi.

Paketle ilgili en büyük tartışmayı, ifade özgürlüğü kapsamındaki suçları kapsayıp kapsamayacağı, organize suç örgütleri ele başlarının, cinsel suçlardan hapis yatanların ceza indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı oluşturuyor. CHP yönetimi, ifade ve düşünce suçlularının ceza indirimi kapsamına sokulmasıyla ilgili talepleri olduğunu ifade ediyor. MHP yönetiminin ise tartışılan metnin, kendi taleplerini karşılamadığı itirazında bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle tartışmaların uzayacağı, yargı paketinin ya infazla ilgili bölümü hariç yasalaşacağı ya da tamamen 1 Ekim’e kalacağını dile getirenler bulunuyor.

67 BİN DEDİLER, 80 BİNE ULAŞTI

Kamuoyuyla bazı bölümleri paylaşılan paketin, en merakla beklenen bölümünü infaz düzenlemelerinin kimleri kapsayacağı oluşturuyor. Birçok hükümlü ve tutuklu için sonuç doğuracak olan, ceza indirimi ve kısmi af anlamına gelen bu düzenlemenin, içeriği büyük önem taşıyor. Cezaevlerinde kapasite fazlası 67 bin mahkûm olduğu ve yapılacak infaz düzenlemesinin 80 bin mahkûmun salıverilmesi sonucunu doğuracağı dile getiriliyor.

TUTUKLULUK SÜRELERİ

Yargı paketinde, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemenin, halen cezaevinde bulunan birçok kişi için önemli sonuçları olacak. Buna göre, terör ve toplu suçlarda 2 yıldan fazla tutukluluk söz konusu olmayacak. Ağır cezalık suçlarda 1 yıl, asli ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. Bir kişiyle ilgili tutukluluk süresi dolmuşsa, ya kesinleşmiş kararı olacak ya da kararı kesinleşene kadar geçen süre tutuksuz yargılama söz konusu olacak.

ÖNEMLİ HÜKÜM

Ayrıca 5 yılın altındaki suçlara Yargıtay yolunun açılması da aynı biçimde önem taşıyor. Bu durumda, bu suçlar için temyiz makamı Yargıtay olacağı için davalar buraya gidecek. Bu nedenle cezalarda kesinleşmemiş sayılacak. 2 yıl tutuklu kalma süresini dolduran bu durumda cezaevinde bulunanlar hakkında tüm suçlardan tutuksuz yargılanma hakkı doğacak. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yanı sıra içeride bulunan HDP’li milletvekilleri, Cumhuriyet davası nedeniyle cezaevinde bulunan gazeteciler bundan yararlanabilecek. Aynı düzenleme FETÖ davasından içeride bulunan ve 5 yıldan
az ceza alanları da kapsayacak.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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