Yargı için stratejik adım
Mesleki yeterlilik sınavı, hâkim-savcı yardımcılığı sistemi, tüketici ve kentsel dönüşüm uyuşmazlıklarında da arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesi gibi önemli düzenlemeleri içeren yeni dönemde yargının yol haritası niteliğini taşıyan Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRSB) Bakanlar Kurulu’ndan vize aldı.
Belgenin, Avrupa Konseyi’nin de aralarında bulunduğu yurtdışındaki bazı kuruluşlarının görüşüne açılıp tartışıldığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilileri Hürriyet’e, YRSB’ye on gün içinde son şekli verilebileceğini söyledi. Ancak, yerel seçim takvimine göre bu açıklamanın ertelenebileceği dile getiriliyor. YRSB’ye ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Bakanlar Kurulu’nda yaptığı sunumda 64 hedef, 257 faaliyet ortaya konuldu. YRSB, diğer ülkelerin adalet bakanlıklarının stratejik planları incelenerek hazırlandı. AB belgeleri, ilerleme raporları, AİHM içtihatları ve diğer uluslararası belgeler incelenerek reforma ihtiyaç duyulan alanlar tek tek tespit edildi. YRSB hazırlık çalışmaları sürecinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB), tüm barolar, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, tüm hukuk fakülteleri, YÖK ve bazı sivil toplum kuruluşlarına sürece katkıda bulunmaları için yazı yazıldı. Tüm bakanlıklardan görüş talep edildi. Yüksek mahkemelerle de ayrı çalışma yapıldı ve konular tek tek ele alındı.
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