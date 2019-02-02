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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ ANKARA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yargı için stratejik adım

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Yargı için stratejik adım

Mesleki yeterlilik sınavı, hâkim-savcı yardımcılığı sistemi, tüketici ve kentsel dönüşüm uyuşmazlıklarında da arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesi gibi önemli düzenlemeleri içeren yeni dönemde yargının yol haritası niteliğini taşıyan Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRSB) Bakanlar Kurulu’ndan vize aldı.

Belgenin, Avrupa Konseyi’nin de aralarında bulunduğu yurtdışındaki bazı kuruluşlarının görüşüne açılıp tartışıldığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilileri Hürriyet’e, YRSB’ye on gün içinde son şekli verilebileceğini söyledi. Ancak, yerel seçim takvimine göre bu açıklamanın ertelenebileceği dile getiriliyor. YRSB’ye ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Bakanlar Kurulu’nda yaptığı sunumda 64 hedef, 257 faaliyet ortaya konuldu. YRSB, diğer ülkelerin adalet bakanlıklarının stratejik planları incelenerek hazırlandı. AB belgeleri, ilerleme raporları, AİHM içtihatları ve diğer uluslararası belgeler incelenerek reforma ihtiyaç duyulan alanlar tek tek tespit edildi. YRSB hazırlık çalışmaları sürecinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB), tüm barolar, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, tüm hukuk fakülteleri, YÖK ve bazı sivil toplum kuruluşlarına sürece katkıda bulunmaları için yazı yazıldı. Tüm bakanlıklardan görüş talep edildi. Yüksek mahkemelerle de ayrı çalışma yapıldı ve konular tek tek ele alındı.

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