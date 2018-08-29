Yardıma giden polise büyük şok! 'Ben saldırmadım' dedi
Adana’da sevgilisiyle kavga eden travestiye yardıma giden polis saldırıya uğradı. Başına sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Polisi yaralayan İdil Şahin, 'Ben kimseye saldırmadım' dedi.
Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan birini gördü. Bir polis memuru yerde yatan kişinin yanına yaklaştığı sırada, İdil Şahin (31) isimli travesti eline aldığı sert bir cisim ile polis memuruna vurdu. Polis memuru başı aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Şahin, bu sırada tartıştığı sevgilisi Tayyar Demircioğlu (31) ile kaçmaya başladı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri Şahin ile Demircioğlu’nu gözaltına aldı.
Yaralı polis memuru ise Adana Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"
Gözaltına alınan İdil Şahin, basın mensuplarının polise neden saldırdınız sorusuna "Ben kimseye saldırmadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben kimseye bir şey yapmadım” diyerek yanıt verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle