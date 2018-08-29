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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.08.2018 - 06:43, Son Güncelleme:

Yardıma giden polise büyük şok! 'Ben saldırmadım' dedi

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Yardıma giden polise büyük şok! 'Ben saldırmadım' dedi

Adana’da sevgilisiyle kavga eden travestiye yardıma giden polis saldırıya uğradı. Başına sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Polisi yaralayan İdil Şahin, 'Ben kimseye saldırmadım' dedi.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan birini gördü. Bir polis memuru yerde yatan kişinin yanına yaklaştığı sırada, İdil Şahin (31) isimli travesti eline aldığı sert bir cisim ile polis memuruna vurdu. Polis memuru başı aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Şahin, bu sırada tartıştığı sevgilisi Tayyar Demircioğlu (31) ile kaçmaya başladı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri Şahin ile Demircioğlu’nu gözaltına aldı.

Yaralı polis memuru ise Adana Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yardıma giden polise büyük şok Ben saldırmadım dedi


"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Gözaltına alınan İdil Şahin, basın mensuplarının polise neden saldırdınız sorusuna "Ben kimseye saldırmadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben kimseye bir şey yapmadım” diyerek yanıt verdi.

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