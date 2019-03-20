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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
20.03.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Yardım talebine kan donduran cevap: 'Bana ne!'

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İstanbul Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadına yaklaşık 15 dakika kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, kadın sudayken yakındaki bir yolcu teknesinin mürettebatına yardım etmeleri için seslendi. İddiaya göre, teknedeki bir kişi 'Ben bir şey yapamam, bana ne' dedi. Daha sonra gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Olay saat 09.00 sıralarında yaşandı. Sarıyer İskelesi'nin yan tarafına gelen E.K. (45) iddiaya göre sahilden denize atladı. Birkaç dakika sonra Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer hattında çalışan yolcu teknesi iskeleye yanaşırken vatandaşlar teknenin mürettebatına su yüzeyindeki kadını kurtarmaları için seslendi. İddiaya göre, teknedeki görevlilerden bir kişi 'Benim yapacak bir şeyim yok' diyerek müdahale etmedi.

Yaklaşık 15 dakika suda kalan kadın olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan E.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"İNSANLIK ÖLMÜŞ, BİTMİŞ"

Olayı anlatan Halit Akduman, “Biz geldiğimizde kadın denizdeydi. Sahil Güvenlik ekipleri gelip çıkardılar, biz de yardım edip ambulansa taşıdık. Yaklaşık 15 dakika suda kaldı. Kimse müdahale etmedi. İskeleye yanaşan yolcu teknesi vardı onların müdahale etmesi gerekiyordu söyledik. Adam 'Ben bir şey yapamam diyor, bana ne' diyor. Kadın suyun içindeydi, yazık günah, böyle bir şey yok insanlık ölmüş, bitmiş. Bir can yeleği, bir şey atın bunlar sizin teknenizde var, yolcu teknesi, adam hala 'Ben bir şey yapamam, bana ne diyor'. Böyle bir şey var mı. Burada bir arkadaş vardı o görmüş kadın telefonunu bankın üstüne bırakıp atlamış, ama hiç kimse müdahale etmemiş" diye konuştu.

Yardım talebine kan donduran cevap: Bana ne
"EKİPMANLARI YOKMUŞ, YOLCULARDAN BİRİ DENİZE DÜŞSE DEMEK Kİ ÖLDÜ GİTTİ"

Yunus Emre İde ise ''Polisin söylemesine göre gemidekilerin ekipmanları yokmuş, nasıl bir yolcu taşıma sistemiyse ekipmansız... Yolcuların biri denize düşse demek ki öldü gitti. Ambulans alıp götürdü. İnşallah yaşıyordur. Kadın daha sudayken yakını hemen geldi. Ayağında terlikle olayın sıcağı sıcağına koşarak geldi, 'Bu benim eşim' dedi. Nereden nasıl haberi oldu bilmiyorum" dedi.

''KADIN DAHA SUDAYKEN EŞİ GELDİ''

Mazhar Çelik de "Kadın çocuğunu okula bırakmış sonra gelip orada oturmuş, kadın daha sudayken eşi geldi. Birden gördü 'Benim eşim' dedi. Sonra akrabaları koşarak geldi. Kadın atlamadan birini aramış olabilir telefonu bankın üstünde bırakmış" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Yardım talebine kan donduran cevap: Bana ne

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