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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.06.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Yardım isteyip arabaya bindi... Dehşeti yaşattı

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İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre kendisinden yardım isteyen trans bireyi arabasına alan T. B., yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildi. 300 Türk Lirası ve arabasının anahtarı gasp edildikten sonra darp edilen T. B.’yi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaşanan kavga anı ve trans bireyin T. B.’ye kafa atması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay 4 Haziran Salı günü sabah saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir trans birey bulvar üzerinde seyir eden T. B.’nin otomobilinin önünü keserek yardım istedi. Kendisinden yardım isteyen trans bireyi aracına alan T. B., trans birey tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildi. T. B.’nin 300 Türk Lirasını ve otomobilinin anahtarını alan trans birey kaçmak istedi.

Bu esnada T. B. ise trans bireyi durdurmaya çalıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine trans birey, T. B.’ye kafa atarak darp etti. Kavgayı gören trans bireyin diğer arkadaşları da T. B.’ye saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle vatandaş, saldırganların elinden kurtarıldı. Trans birey tarafından 300 lirası ve arabasının anahtarı gasp edilen T. B., anahtarı olmadığı için arabasını çalıştıramadı. Uzun süre bulvar üzerinde aracıyla mahsur kalan T. B.’nin otomobili çekici yardımıyla bulvar üzerinden kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

KAFA ATMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

T. B.’nin aracına aldığı trans birey tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde otomobilden inen trans birey ve T. B., tartışmaya başlıyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle trans birey T. B.’yi kafa atarak yere düşürüyor. Bu esnada trans bireyin diğer arkadaşları da T. B.’ye saldırıyor. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlanıyor. 

“CEBİMDEKİ PARAYI GÖREREK DAHA FAZLA PARA İSTEDİ”

Aracına aldığı trans birey tarafından darp edildiğini ifade eden T. B., “Ben yolda giderken bir tane kadın arabamın önüne atlayarak yardım istedi. Sonrasında ise arabama bindi. 300-500 metre gittik benden para istedi. 50 Türk Lirası verdim. Cebimdeki parayı görerek daha fazla para istedi. Ben de vermeyince tartışma çıktı. Yüzüme sprey sıktı” diye konuştu. 

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