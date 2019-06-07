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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
07.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Yardım istemeye gitti... Kum ocağında öldürüldü

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Yardım istemeye gitti... Kum ocağında öldürüldü

SİVAS'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurulan Osman Köse (30) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana geldi. Mezra yakınlarında balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplandı. Durumu öğrenen ve kentteki Numune Hastanesi'nde ameliyathane teknikerliği yapan oğlu Osman Köse yardım için mezra yakınlarında bulunan bir kum ocağına gitti. Bu sırada otomobili üzerlerine sürdüğü iddiasıyla ocak çalışanları E.Y. ve O.Y. ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Y., üzerindeki tabancayla Osman Köse'ye ateş ederek karın boşluğundan vurdu. Olayı duyarak ocağa gelen yakınları ağır yaralanan Osman Köse'yi otomobil ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirmek üzere yola çıktı. Bu sırada ambulansa da haber verildi. Osman Köse, hastaneye ulaştırılamadan kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği yakınlarında otomobilde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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