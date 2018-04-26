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    Yardım çığlıklarına koştular, bu halde buldular

    AA
    26.04.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir apartman bahçesinde darbedilmiş bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

    Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde yarı çıplak erkeğin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, bu kişinin Ali Erhan Erdoğan (36) olduğu tespit edildi.

    Darp sonucu yaralandığı, yarı baygın halde acı çektiği görülen Erdoğan için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

    Yaralının "Ayaklarım tutmuyor. Üşüyorum ağabey üzerimi örtün." demesi üzerine çevredeki vatandaşlar Erdoğan'ın üzerini tişörtle örttü.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, darp sonucu vücudunun bazı yerlerinde kanama ve yüzünde şişlikler olduğu tespit edilen Erdoğan, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yardım çığlıklarına koştular, bu halde buldular

    Etiketler: Adana , NoMobil , darp edilmiş adam , gündem
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