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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İNAN / DHA
29.08.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Yaralı kurtuldu, yaşadığı dramı anlattı

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Yaralı kurtuldu, yaşadığı dramı anlattı

Bursa'da, kayınpederi A.Y.'nin 4'üncü kattaki evinin önüne kurulan iskeleye çıkıp, kendisini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulunan ve yaralı kurtulan 3 çocuk annesi Songül Y.'nin (29) tedavisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Genç kadının polise verdiği ifadede ise yaşadığı dram ortaya çıktı.

Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Songül Y., polise verdiği ifadesinde, "Evlendiğim günden bu yana eşim R.Y. ve ailesi tarafından hakaret ve şiddet gördüm. Muş'tan Bursa'ya, göbek fıtığı olan 3 aylık ikizlerimi tedavi için geldim. Olay günü yine benim üzerime bıçakla yürüdüler. Kendimi odaya kapattım. Kapıyı açınca pencereye çıkıp önünde bulunan iskelede bir süre yürüdükten sonra kendimi boşluğa bıraktım. Eşim R.Y., kayınpederim A.Y., kayınvalidem A.Y. ve kayınbiraderim B.Y.'den şikayetçiyim" dedi.

Muş'ta yaşayan Songül Y., 3 yıl önce R.Y. ile evlendi. Evliliklerinin ilk gününden itibaren eşinden ve eşinin ailesinden hakaret ve şiddet gördüğünü iddia eden Songül Y., 3 ay önce, 'Hasan' ve 'Hüseyin' adını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Bir süre sonra rahatsızlanan bebeklerine göbek fıtığı tanısı konulan Songül Y., ikizlerinin tedavisi için eşinin ailesinin bulunduğu Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi.

Geçen hafta, kayınpederinin Kayapa Mahallesi'ndeki apartmanına sıva amacıyla kurulan iskeleye çıkan Songül Y., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan Songül Y., hastaneye kaldırıldı. Songül Y., 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra polise verdiği ifadesinde, yaşadığı dramı şöyle anlattı:

"Muş'ta eşimden şiddet ve hakaret gördüm. Bursa'da kayınpederim, kayınvalidem ve oğlu da bana şiddet uyguladı. Canımı kurtarmak için evin önüne kurulan iskeleye çıkıp atladım. Doktorlar bacaklarımda ve burnumda kırıklar olduğunu, kulak zarımın yırtıldığını ve en az 3 ameliyat daha geçirmem gerektiğini söylediler. Şu anda kayınpederimin evinde bulunan 3 çocuğumu almak istiyorum."

Polis, Songül Y.'nin şikayeti üzerine eşi R.Y., kayınpederi A.Y., kayınvaldesi A.Y. ve kayınbiraderi B.Y. hakkında soruşturma başlattı.

 

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