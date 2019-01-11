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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Yaralı köpek için karda 37 kilometre gittiler!

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Van'da yolu kardan kapanan mahallede tüfekle vurulan köpek, ekiplerin 37 kilometrelik mücadelesinin ardından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı.

İpekyolu ilçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in sahibi olduğu köpek, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Köpeği yaralı halde bulan Eraygen, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, tipi ve kar nedeniyle ilerleyemedi. Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesinin ardından karla mücadele ekipleri üç saat süren çalışmayla yolu açarak köpeğe ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı köpek, hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırılarak burada ameliyata alındı. Ameliyatta köpeğin vücudundan av tüfeği saçmaları çıkarıldı. Yaralı köpek tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.

Yaralı köpek için karda 37 kilometre gittiler



Eraygen, yaptığı açıklamada, silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığında köpeği evin önünde yaralı halde gördüğünü anlatarak, "Hemen belediyeyi aradım. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi yaptılar. Merkezde tedavisi devam edecek. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge de köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli ve empati kurarak yaklaşmalıyız." sözlerine yer verdi.

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