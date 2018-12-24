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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
24.12.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Yaralı kaçan teröristin cesedi bulundu

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DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, ateş açtığı polis memuru Nazım Tuncer'i şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kendisi de yaralı olarak kaçan teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu. Teröristin cesedini gömdüğü belirtilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta pazartesi günü Hani ilçesinde PKK'lı 2 teröristin içinde olduğu aracı takibe aldı. Kalaba yolu Turalı mevkisine gelindiğinde teröristler, polisleri fark edip, ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 polisten Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından düzenlenen operasyonda kaçan teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştirip, yaralı olarak kaçan teröristlerden birinin öldüğü ve cesedinin gömüldüğü bilgisiyle güvenlik güçleri, operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, yaptıkları arama sonucu Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsal alanda teröriste ait ceset gömülü bulundu. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Miaran Komu mezrasında oturan S.Ö.'nün evinde ise kan izlerinin tespit edilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, cesedin sarılmasında kullanılan çarşaflar bulundu. Bunun üzerine S.Ö., gözaltına alındı. S.Ö.'nün, teröriste ait cesedi Gezan mezrasında oturan H.Ş. ile birlikte gömdüklerini söylemesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı. S.Ö. ve H.Ş., işlemleri için jandarmaya götürüldü.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi...

 

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