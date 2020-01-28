Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı!

Muş’ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Muş DKMP müdürlüğü veterineri tarafından ilk tedavisi yapılan yaralı kuşun detaylı tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.