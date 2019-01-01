Yaralı halde bulundu... Tedavi altına alındı
Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyü mevkiinde bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı.
Karamanca köylüleri tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi için önce Kütahya Yaban Hayatı Kurtarma Şubesine götürüldü. Burada 3 gün tedavi edilmeye çalışılan yaralı çakal, durumunda düzelme olmayınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezine tedavi için gönderildi.
Yaralı çakalın tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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