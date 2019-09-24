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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
24.09.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Yaralı halde bulundu

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Yaralı halde bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak vatandaşlar tarafından fark edilince durum Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirildi. Anadolu’da ender görülen ve koruma altında olan bir tür olduğu anlaşılan vaşağın sırtından darbe aldığı ortaya çıktı.

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  • Yaralı halde bulundu
  • Yaralı halde bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tavas İlçesi’nin Sarıabat Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan vaşak, vatandaşlar tarafından fark edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan vaşak, tedavi edilmesi için Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Koruma altına alınan yaralı vaşak, tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Elvan Alkaya, vaşağın, Anadolu'da ender görülen ve koruma altında olan bir tür olduğunu belirterek, hayvanın sırt bölgesinden darbe aldığını ve arka ayaklarının bu nedenle tutmadığını söyledi. Koruma altına alınan yaralı vaşak, tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevk edildi.

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