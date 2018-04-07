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    YaralÄ± halde arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmÄ±ÅŸ

    AA Â
    07.04.2018 - 00:48 | Son GÃ¼ncelleme:

    JANDARMA Ã–zel AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ± (JÃ–AK) birimlerince, Amanos DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n Hatay bÃ¶lgesinde 26 Martâ€™ta terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan ve 27 Martâ€™ta hastanede ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Samet Tokurâ€™un kahramanlÄ±k Ã¶rneÄŸi sergilediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

    GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Zeytin DalÄ± harekÃ¢tÄ±yla Afrin bÃ¶lgesiyle irtibatÄ± kesilen Amanos bÃ¶lgesindeki terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶revli Tokur, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan arama-tarama sÄ±rasÄ±nda kayalÄ±k ve ormanlÄ±k alanda bir terÃ¶rist tespit etti. TerÃ¶rist, Tokurâ€™a ateÅŸ aÃ§tÄ±.

    BOMBA TERÃ–RÄ°STÄ°N ELÄ°NDE PATLADI

    GÃ¶ÄŸsÃ¼ne isabet eden iki mermiye raÄŸmen Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Tokurâ€™un vurduÄŸu terÃ¶ristin, jandarmanÄ±n bulunduÄŸu noktaya atmak Ã¼zere pimini Ã§ektiÄŸi el bombasÄ± ise elinde patladÄ±. TerÃ¶ristin cesedi Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemede el bombasÄ±nÄ±n piminin elinde kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Åžehit Tokurâ€™un vurduÄŸu terÃ¶ristin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde gri kategoride yer alan â€˜Demhatâ€™ kod adlÄ± Ä°smail Ã–zdemir olduÄŸu ve Hatayâ€™Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esinde 14 Åžubat 2017â€™de Tokurâ€™un aynÄ± birlikten silah arkadaÅŸÄ± Uzman Ã‡avuÅŸ Salih Kayanâ€™Ä± ÅŸehit ettiÄŸi belirlendi.

    Etiketler: JÃ–AK , gazetehaberleri , Uzman Ã‡avuÅŸ Samet Tokur , gÃ¼ndem
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